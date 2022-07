La provincia de Tierra del Fuego viene llevando a cabo una serie de fiestas, eventos culturales y deportivos para captar el interés del turismo durante las vacaciones de invierno, y el próximo programado para realizarse entre hoy y este domingo es la “Fiesta de esculturas en hielo” en el municipio de Tolhuin.

La décimoprimera edición del festival organizado por la comuna ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Ushuaia permitirá contemplar una serie de obras esculpidas en bloques de hielo, donde se pone en juego la destreza y la imaginación de los participantes.

A su vez, entre el 22 y 24 de julio se concretará el "Whisky Live" en la ciudad de Ushuaia, un evento que reúne a las principales destilerías del mundo con sus mejores etiquetas y donde los visitantes pueden descubrir nuevos productos y sabores acompañados por shows musicales, danzas típicas y una variada oferta gastronómica.

En el plano deportivo, la capital fueguina también será sede de la "XV edición del Torneo de hockey sobre hielo", que se realiza en la pista 'Tachuela Oyarzun' de la municipalidad local.

El torneo es considerado el más grande y convocante de Argentina y Sudamérica en la especialidad y lo organizan en conjunto la Federación Argentina de Hockey sobre Hielo y el Club Andino Ushuaia, entre el 22 de julio y el 4 de agosto.

Ya fuera del receso invernal pero aún dentro de la temporada de nieve está programada para el 14 de agosto la “Marchablanca – Ushuaia Loppet”, la más clásica de las competencias de esquí de fondo de la zona con 30 años de historia que reúne a familias, atletas, medios de prensa y amantes de la actividad de todo el mundo con cientos de participantes divididos en dos categorías: 7 y 25 km.

El ”Ushuaia Loppet”, una competencia incluida en la Marchablanca, nació en 2011 para reunir a participantes internacionales de alto nivel nucleados en el Wordloppet Skiers, un circuito internacional con 50 kilómetros de recorrido por prueba.

También en agosto (pero del 18 al 28) se aguarda una nueva edición del Festival Internacional de cine de montaña “Ushuaia Shh…”, único festival de su tipo producido localmente y referente del género a nivel internacional para Latinoamérica.

Bajo el lema: “viví la montaña con todos los sentidos”, cada año se propone una extensa programación libre y gratuita con lo mejor del cine de montaña de todo el mundo y con variadas temáticas: deportes de montaña, culturas, exploraciones y aventuras, naturaleza y medio ambiente, entre otros.

Además, se ofrecen actividades complementarias a la competencia de películas, como capacitaciones audiovisuales, disertaciones, talleres, conciertos y especiales sobre temáticas afines a la montaña, al cine y a la región.

Por su parte, para el 20 y 21 de agosto está prevista la carrera “Mountain Do Fim do Mundo”, una competencia de atletismo que forma parte del circuito internacional Sport Do y cuyo recorrido se realiza sobre nieve en medio de bosques, senderos y montañas, con recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros.

También en agosto se realiza la tradicional “Bajada con antorchas del Martial”, un evento que se lleva a cabo en el Centro de Montaña Glaciar Martial, con espectáculos de música en vivo y el descenso de esquiadores y snowboardes expertos desde lo más alto de la montaña.

Entre las principales actividades invernales de la zona se destacan, además del esquí alpino y de fondo y el snowboard, los paseos en trineo tirados por perros, las caminatas con raquetas, las motos de nieve, el patinaje sobre hielo y las excursiones nocturnas.

A ello se suman las tradicionales visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, el paseo en el Tren del Fin del Mundo, las navegaciones en el Canal Beagle, los sobrevuelos, las cabalgatas y la gastronomía, además de las visitas a museos y lugares históricos. (Télam)