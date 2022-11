Los parques nacionales patagónicos con cursos y espejos de agua iniciaron la temporada de pesca, que se extenderá hasta mayo próximo, durante la cual los miles de pescadores que los visitarán en estos meses deberán ajustarse a estrictas normas legales y de preservación de las especies y del ambiente en general, informó hoy la Administración de Parques Nacionales (APN).

Este organismo emitió una recomendación general para todos los ambientes habilitados, más allá de las consideraciones específicas del reglamento en cada sitio de pesca, que es "el especial cuidado para evitar la dispersión de un alga microscópica invasora, llamada comúnmente Didymo (Didymosphenia geminata)".

"Su actual expansión por diversos ambientes acuáticos hace indispensable realizar la desinfección obligatoria de los equipos de pesca junto a todo tipo de embarcación y trailers para evitar su ingreso en donde aún no se registra su presencia", agrega el texto.

Otras normas a cumplir son tener "permisos al día, equipos en regla y desinfectados y una especial ética al servicio de la conservación del recurso", algo que define como "las características básicas de todo buen pescador deportivo, ya sea embarcado o desde las costas".

Debido a la fragilidad del medio acuático y su entorno, también recomienda "acceder a los sitios de pesca sólo por los senderos existentes. No pisar sitios frágiles (juncales, mallines, etc.), caminar sobre superficies duras. No transitar con vehículos fuera del camino; únicamente cruzar cursos de agua por badenes habilitados".

Otras recomendaciones son acampar sólo en lugares habilitados, sin hacer canaletas alrededor de la carpa; sólo encender fuego donde está permitido, y en tamaño pequeño, sólo con leña seca, fina y caída; no arrojar elementos ni residuos al agua; no usar jabones ni detergentes; limpiar la vajilla a no menos de 60 metros de ríos y lagos; no remover piedras, troncos y ramas del agua, y no dejar tanzas o señuelos en el ambiente.

El presidente de la APN, Federico Granato, destacó en un comunicado que “la contratación de guías profesionales, prestadores habilitados para brindar logística de traslados, excursiones y alojamiento constituyen un movimiento económico clave para toda la región".

"Al mismo tiempo -siguió- desde Parques regulamos la actividad para que favorezca el control de especies exóticas que alteran los ecosistemas naturales”.

El texto agrega que "en los Parques Nacionales próximos a la Ruta 40 existen emblemáticas áreas de pesca que son reconocidas mundialmente: Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Alerces y Los Glaciares contienen en sus cuencas hídricas cientos de pesqueros localizados en un entorno de montañas y bosques, otorgando una combinación ideal para disfrutar del modo pesca".

A continuación, precisa que "Chapelco, Bariloche, Esquel y Calafate son los cuatro aeropuertos de la región andina de la Patagonia que reciben a 'mosqueros' de todo el mundo, quienes aportan importantes recursos a las economías regionales".

