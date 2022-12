La fundación española Starlight que certifica cielos limpios de contaminación visual, otorgó a los Esteros del Iberá la distinción como destino de astroturismo por la calidad de su celaje sin iluminación artificial, informaron fuentes oficiales.

A través del proyecto Starlight Iberá, las fundaciones Starlight, Yetapá, Ideas for Change y GlobalCad junto al Gobierno de la provincia de Corrientes y en articulación con la Nación, presentan hoy a los esteros como destino de astroturismo tras el cierre de la iniciativa que certifica la calidad de los cielos de esa región.

En el complejo Aventura Iberá, ubicado en el Portal San Antonio de la localidad de Loreto, se realiza de 18 a 23 el lanzamiento con una acción destinada a promocionar este gran parque como cielo limpio y de importancia turística.

“En este marco, se hará la entrega de certificaciones a monitores starlight de astroturismo y luego del acto oficial los presentes podrán participar de una experiencia de astroturismo denominada “Noche con Payé en Aventura Iberá”, informó el Gobierno provincial.

“Iberá es una de las mayores extensiones certificadas como Reserva Starlight en el mundo, la calidad de su cielo es comparable a lugares de alto interés científico”, declaró la astrofísica Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight quien además afirmó que Iberá se destaca por toda su riqueza natural, cultural y etnográfica ligada al cielo nocturno.

En ese sentido Diana Frete guía y monitora Starlight del Portal Laguna Iberá en la localidad de Carlos Pellegrini aseguró “este cielo me conecta con el pasado, con la gente de mi pueblo, del Iberá y cultura emblemática, con la figura de los mariscadores, quienes utilizaban las estrellas para guiarse, cuando no había GPS; el mismo cielo que ellos supieron interpretar y que a mí me encantaría poder contar”.

Vale señalar, en la localidad de San Miguel, que tiene un portal de acceso a los esteros denominado "San Nicolás", los días sábado 26 y domingo 27 de noviembre, la Administración de Parques Nacionales realizó actividades preparatorias, con el objetivo de mostrar al Iberá como un verdadero parque estelar.

Este tipo de acciones anuncia una tendencia que amplía su abanico de posibilidades recreativas, con inversiones y hasta la oportunidad de lograr la certificación de carácter internacional.

"Tanto en el área nacional como en la provincial de los esteros, se está llevando adelante la experiencia de avistaje de cielos limpios, es decir, sin luces artificiales, un momento de gran valor para la experiencia Iberá que ya generó talleres de capacitación a los guías y que impulsa la creación de infraestructura para el avistaje", había dicho oportunamente el intendente del Parque Iberá, Walter Drews, en declaraciones a Telam.

Se trata –dijo- “del cuidado de ese entorno y el turismo astronómico, que abre la noche del Iberá como otro momento de actividades que antes estaba dedicado solo al avistaje de animales nocturnos”.

(Télam)