Las visitas a los Parques Nacionales se verán restringidas al turismo el miércoles 27 de septiembre ante una jornada de apoyo que los trabajadores del sector realizarán a favor de los cuatro guardaparques que fueron procesados por la justicia de Río Negro en una causa iniciada por la muerte de dos niños en el complejo Lolen ocurrida a raíz de la caída de un árbol.

Así lo informó hoy la Administración de Parques Nacionales al señalar que la medida "busca visibilizar la situación que afrontan 4 trabajadores que son llevados a juicio por el fenómeno natural" que provocó en 2016 la muerte de dos menores de edad en el Complejo Lolen, ubicado en el Parque Nacional Lanín, en Neuquén.

En ese marco, "el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, se cierran algunas áreas del país" en reclamo por la situación judicial de los guardaparques que están procesados en un juicio penal por la caída de un árbol que mató a los menores de edad, añadió Parques Nacionales.

"Ese miércoles, en todas las áreas protegidas del país, que estarán abiertas al público, sus trabajadores realizarán distintas medidas para reclamar que los trabajadores no son responsables por los fenómenos naturales", añadió Parques y señaló que en el caso de Iguazú habrá "un cierre del área de Cataratas con charla y difusión a taxistas y particulares que arriben a la zona".

MIRÁ TAMBIÉN Mar del Plata promocionará su oferta turística en la Expotan 2023 de Tandil

En el resto de los parques, habrá "medidas de visibilización" por lo que aconsejaron a los visitantes que consulten las redes de cada parque o se contacten con el mismo de manera telefónica.

Asimismo, la APN indicó que "mientras dure el juicio (del 30 de octubre al 2 de noviembre) se llevará adelante una paralización total en todas las áreas protegidas de país".

"Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar, pero también solicitamos que comprendan la trascendencia del caso ya que los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables", añadió la Administración de Parques.

Y, remarcó que "una condena por parte de la justicia endilgando responsabilidad a los trabajadores de la APN afectaría a todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral de tantos proyectos, emprendimientos, investigaciones, y todo tipo de trabajos que se realizan en los interiores de todas las áreas protegidas de país".

MIRÁ TAMBIÉN Reynoso anunció aumento a los municipales y bono

Meses atrás, cuando se conoció el procesamiento dispuesto por la Cámara de Apelaciones de Río Negro, el Sindicato de Guardaparques Nacionales (Sigunara) manifestó su "inquietud, profundo descontento y malestar por la sentencia".

"Compartimos el inmenso dolor de los familiares (de las víctimas), nada se compara con la perdida de la vida de los niños, sin embargo entendemos que ello no es responsabilidad de los guardaparques", apuntó en un comunicado el sindicato y tras señalar que algunos "magistrados parecen desconocer el funcionamiento de los Parques Nacionales y la realización de actividades turísticas en zonas agrestes", advirtió que "no se debe olvidar que el cuerpo de guardaparques nacionales está para preservar las especies dentro de las áreas protegidas, y no para convertir a éstas en plazas con el afán de disminuir el riesgo potencial de un turista que sabe que se encuentra en un área donde puede sufrir inconvenientes fuera de lo común". (Télam)