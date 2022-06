Con un especial homenaje al pionero y creador del valle de Las Leñas, Ernesto "Tito" Lowenstein y el reconocimiento a los tres centros de esquí que actualmente tiene Malargüe, al sur de Mendoza, miles de mendocinos y turistas celebraron anoche una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Nieve.

El empresario Lowenstein, pronto a cumplir 83 años, fue el visionario y quien desarrolló el gran complejo de esquí de Las Leñas en el sur de Mendoza, que abrió sus puertas el pasado fin de semana largo en una nueva temporada de nieve.

“Acá hay futuro. Siempre entendí que el negocio futuro era el turismo y hasta en parte soy responsable de que existan los fines de semana largos dado que yo le propuse al ministro de Turismo de allá por los ochenta que analizara la posibilidad de extender los fines de semana que estaban cerca de un feriado nacional”, recordó el empresario presente en la fiesta.

“Fue el pionero, el pensador y el ideólogo para que después Malargüe pudiera emerger turísticamente y presentarse ante el mundo”, destacó anoche durante el evento, el director de Turismo de Malargüe, Marcelo Rivarola.

El funcionario celebró que tras su creación en 1983, no solamente se comenzó a disfrutar el invierno, sino proyectar la imagen de la ciudad para una promoción integral desde el otoño, la primavera y el verano, pero con este emblema que ya es archiconocido cómo es Las Leñas atrayendo a los turistas desde Buenos Aires”.

Anoche, durante la Fiesta Provincial de la Nieve que se desarrolló en el polideportivo Malal-hue, se reconoció al antiguo complejo invernal, al centro Real del Pehuenche, y el flamante centro de esquí El Azufre, todos ubicados al sur de Mendoza.

“No es menor q tenemos tres centros de alta montaña. Aquí hay trabajo y hay desarrollo, que es lo que queremos”, afirmó el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda durante la fiesta más importante del invierno mendocino, que anoche convocó a una masiva asistencia que bailó con la música de Axel, y La Konga.

“Ustedes no saben lo que tienen acá, todo totalmente sustentable, es bellísimo. Mirko (su hijo) aprendió a esquiar en El Azufre y me dijo: papá me quiero quedar a vivir acá”, confesó anoche Marley durante la conducción del espectáculo.

Real del Pehuenche es un campamento de montaña en domos, más abocado a actividades de aventura en invierno como randonnée con actividad esquí de travesía y Snow kite.

En tanto El Azufre, quien recientemente logró la concesión de 12.000 hectáreas, tiene el compromiso de generar una gran inversión en medio de la cordillera y si bien está proyectado a largo plazo en medio de las pruebas técnicas y económicas, dará la posibilidad también de que los próximos años Mendoza se vuelva reposicionar como uno de los principales centros de esquí de Sudamérica.

“Son tres propuestas para el deporte invernal que ya están en desarrollo de la nieve 2022”, celebró Rivarola, quien reafirmó la importancia que tiene el turismo invernal para la provincia de Mendoza que también representa las termas, el esquí, el paisaje y todos los atractivos tiene este hermoso departamento”.

Rivarola mencionó que Las Leñas y la Municipalidad de Malargüe firmaron un convenio para que los turistas que se alojen en la ciudad malargüina tengan un 25% de descuento en el valle.

En relación a ello, sostuvo que este beneficio generó un atractivo más a toda la producción que se estuvo realizando, lo que sin duda benefició a toda la cadena de comercios de la ciudad, favoreciendo también a la economía local. (Télam)