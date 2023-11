El secretario de Turismo de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, Gastón Burlón, celebró hoy el incremento de ofertas de vuelos al destino patagónico para esta temporada de verano, la cual prevé será “muy buena”.

Para esta temporada Bariloche contará con una amplia oferta de vuelos, consolidando al aeropuerto local como el más importante del interior del país, por lo que espera recibir a numerosos turistas nacionales e internacionales.

La ciudad contará con 15 vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas que la conectará con Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Salta, Tucumán, Viedma, Mar del Plata, Córdoba, y San Pablo (Brasil).

La novedad para este verano serán los dos vuelos semanales desde y hacia Montevideo, a partir del 4 de enero.

“Las expectativas para el verano son muy buenas. Estos anuncios nos enorgullecen porque no es casualidad. Una compañía aérea no pone vuelos en un destino si no tiene demanda, y la demanda no se genera sola, la demanda se genera promocionando” dijo Burlón en declaraciones a Télam.

“Nosotros hacemos mucha acción cooperada con las cuatro compañías aéreas que llegan a la ciudad: Sky, Aerolíneas, Jet Smart y Flybondi, y en cada uno de los destinos de donde vienen los vuelos de origen. Son muchas acciones de promoción para generar la demanda para que los vuelos vengan con ocupación y que las compañías aéreas tengan rentabilidad”, agregó.

Por otra parte, el funcionario local destacó que se va a tener "un nuevo verano récord" con "altos índices de reservas de visitantes de toda la Argentina y el mundo".

"Nos eligen no sólo por la conveniencia cambiaria, sino también por todo lo que Bariloche tiene para ofrecer" aseguro Burlón, al tiempo que enfatizó que se estaba cerrando un 2023 "muy bueno, y apuntamos a un 2024 aún mejor”. (Télam)