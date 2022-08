El intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, dijo hoy que la temporada de esquí en esa ciudad rionegrina se extenderá durante septiembre, mes "en el que hay mucha reserva" hotelera y de servicios, "sobre todo los fines de semana", remarcó.

En declaraciones a Télam Radio, Gennuso indicó que "todo septiembre va a ser seguramente un mes de esquiadores porque hay mucha nieve, con lo cual eso está asegurado. A veces las temporadas se extienden por la nieve y por las ganas que tenga la gente de seguir viniendo".

"En septiembre -continuó- hay mucha reserva (hotelera y de servicios), sobre todo los fines de semana, con lo cual estamos muy contentos porque eso nos va a traer muchos turistas que nos trae trabajo".

Por otra parte, Gennuso manifestó que la ciudad dejó atrás "un temporal muy fuerte de varios días de nieve y agua" que alteró el normal desarrollo de actividades, incluido el dictado de clases, y subrayó que la situación planteada constituye "un hecho normal" para una zona de montaña.

"Hoy es un día normal en cuanto al dictado de clases. Ayer nevó un poquito a la tardecita pero no alcanzó a acumular mucho, (por lo que) se pudo trabajar bien en la noche", describió.

El intendente advirtió que "hay que tener mucho cuidado con las heladas y decirle a quien no vive en la ciudad, que no vive en zona de montaña, que no ha vivido nunca en la cordillera, que cuando caen grandes nevadas es normal que uno trate de cuidar a la población y hacer que no haya clases y suspender algunas actividades".

Remarcó que tras las vacaciones de invierno y el pasado fin de semana largo "todavía hay muchísimos turistas y la verdad que están disfrutando un año con muchísima nieve, que en invierno es lo que se viene a disfrutar en Bariloche".

Además, Gennuso ponderó el hecho de que los vuelos que llegan a Bariloche desde San Pablo, Brasil, estén "totalmente llenos", y apuntó que esto se ve reflejado en la cotidianeidad de la ciudad.

Entre San Pablo y Bariloche se viene dando un vuelo diario y el intendente destacó que esta conectividad "va a tener continuidad durante la primavera y el verano, quizás con una frecuencia menor". (Télam)