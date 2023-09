El bar argentino Tres Monos, ubicado en el barrio porteño de Palermo, es el ganador del Mitcher’s Art of Hospitality Award como parte de The World’s 50 Best Bars 2023 por su equipo y su compromiso con proyectos sociales.

El ganador de este premio es seleccionado por la Academia de The World’s 50 Best Bars, integrada por más de 650 expertos anónimos, a quienes se les pide que nombren el bar donde tuvieron la mejor experiencia de hospitalidad durante el período de votación.

“Desde su inauguración en 2019, hemos visto cómo Tres Monos fue subiendo en la lista de The World’s 50 Best Bars, por lo que el hecho de que sea el primer establecimiento de América del Sur en recibir este galardón no nos sorprende”, dijo William Drew, director de contenido de 50 Best.

Creado para reconocer la importancia de la hospitalidad en la experiencia barista, el Michter’s Art of Hospitality Award es el primero de dos premios especiales que se anuncian en el período previo a la revelación de la lista de The World’s 50 Best Bars 2023.

Inspirados en el proverbio japonés sobre los monos sabios, el bar fundado por Sebastián Atienza y Charly Aguinsky se presenta como un “bar de barrio” en Palermo Soho.

El compromiso del bar con su comunidad ha resultado no solo en la formación de fuertes lazos con productores locales, mostrando gran diversidad de ingredientes autóctonos argentinos, sino además en un exitoso programa de capacitación de bartenders en el Barrio Mugica.

“Argentina y América Latina se destacan por la hospitalidad de su gente; en Tres Monos, en particular, creemos que la hospitalidad es lo más importante en un bar, porque la gente puede olvidarse de lo que tomó, pero no se olvidará de cómo se sintió; ese era nuestro principal objetivo cuando abrimos el bar: hacer que la gente se sintiera bienvenida en cualquier situación”, resaltaron Aguinsky y Atienza. (Télam)