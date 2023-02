Las ciudades de Balcarce y Benito Juárez, destinos rodeados por el cordón de Tandilia, vivirán este fin de semana dos fiestas en las que serán protagonistas los manjares de la gastronomía bonaerense y el rugir de motores.

La Fiesta Provincial de la Frambuesa y la Fiesta Nacional del Automovilismo son dos eventos que convocan los próximos días a los bonaerenses y proponen un viaje a las historias, los sabores y aromas, y también a los relatos y personajes.

Al pie de las sierras más antiguas de la provincia de Buenos Aires se encuentra el Pueblo Turístico Barker, localidad de Benito Juárez, que tiene el ambiente perfecto para el desarrollo de las plantaciones de frambuesa, y donde se celebrará, del 3 al 5 de febrero, la 20 edición de la Fiesta Provincial de esa fruta en el complejo Loma Negra.

Según los locales, esta festividad representa el logro de producir desde el turismo como salida de la crisis económica del año 2001, donde las opciones para este pueblo cementero eran dos: quedar en ruinas o transformarse.

MIRÁ TAMBIÉN El distrito de Pinamar tuvo casi el 85% de ocupación durante el primer mes de 2023

"Para Barker la crisis fue un impacto muy fuerte y empezamos a trabajar en un proyecto de reconversión para no desaparecer. Pensamos distintas acciones, entre ellas la Fiesta de la Frambuesa porque teníamos la plantación municipal", contó Alejandro Hernández, director de Turismo local.

La primera edición, que se llevó adelante en febrero de 2003, llegaron a pasar más de 15.000 personas -la localidad tiene 5.000- y desde entonces "la comunidad se apropió del evento y se siente la mejor anfitriona", afirmó Hernández.

Durante tres días en el predio se colocará una carpa central en la que se comercializarán tartas, tortas, dulces, mermeladas y salsas de frambuesas.

El viernes 3 tocará Vieja Minga; el sábado, Sin Nombre, Estani, Fabricio Rodríguez, La Beriso y Coneja China, y el último día, Fabiana Cantilo y el Chaqueño Palavecino. Además, shows infantiles, exposiciones, paseos de artesanías y visitas guiadas a las plantaciones.

La entrada tendrá un valor de 1.500 pesos y lo recaudado será destinado a instituciones locales.

Por otro lado, del 2 al 5 de febrero, Balcarce festejará la 30 edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo en diferentes espacios de la ciudad, en la que pilotos y mecánicos que nacieron en este municipio bonaerense dejaron su huella dentro de las pistas nacionales e internacionales: Juan Manuel Fangio, pentacampeón mundial de F1, y Juan Manuel Bordeu, piloto icónico de Turismo Carretera (TC), entre otros.

El evento homenajea a las personas que convirtieron a Balcarce en la Capital Nacional del Turismo Automovilístico.

"Para este año esperamos más de cien mil visitantes que podrán disfrutar de una fiesta familiar y honrar a nuestra máxima figura deportiva", aseveró Juan Eduardo Best, asesor de la subsecretaría de Turismo municipal.

La apertura está pautada para mañana a las 16 en la plaza Libertad; a las 18.15 en el Museo Fangio se inaugurará la exposición Peter Nigaard, The History of F1 in photos and stories; y a las 18.30 en el Paseo de los Campeones se descubrirán las baldosas de Mariano Werner, Lole Reutemann y Pirin Gradassi.

Los premios Juan Manuel Bordeu se entregarán a las 20 y luego habrá espectáculos destacados: Turf a las 23 y Pancho Aguilá a la medianoche.

El viernes continuarán las actividades en la plaza Libertad con una charla sobre la seguridad en el deporte motor, a las 17; y a las 19.30 se subirán al escenario Cool Sativa; a las 20.15, Anda La Osa; a las 21, Zona Azteca, y a las 21.45, Dance Pasion.

Los campeones de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) serán premiados a las 21.50 y desde las 22.50 hasta 23.45 habrá música con cierre a cargo de DJ Frango Godoy.

Según consignó el área de Turismo de la provincia, el cronograma continúa el sábado con el encuentro sobre Las Mujeres en el Automovilismo, el show infantil La Veredita, y distintas bandas musicales.

Por la noche se reconocerá a los campeones del TC 2000 y Top Race y cantará Axel y Nico DJ le pondrá el broche a la noche.

El último día, a las 10, está previsto el Fangio Challenge en el autódromo homónimo; a las 17.30, el campeonato de mini TC con pilotos invitados. A las 22.45 se llevará adelante la presentación del equipo de TC y Los Nocheros cerrarán la edición. (Télam)