Aerolíneas Argentinas cumple 10 años como parte de la alianza global SkyTeam, que engloba a otras 19 compañías aéreas de todo el mundo y sigue siendo la única empresa de Sudamérica en formar parte.

El proceso de ingreso comenzó en noviembre de 2010 con el anuncio formal por parte del presidente de Aerolíneas Argentinas en el periodo 2009-2015, Mariano Recalde.

Posteriormente, la empresa tuvo que adecuar sus estándares a los requisitos de la alianza: esto implicó la modernización y racionalización de la flota, la incorporación de nuevos destinos internacionales y la reestructuración de su red doméstica, entre otros puntos.

Finalmente, un 29 de agosto de 2012, la empresa formalizaba su ingreso convirtiéndose en la única línea aérea de Sudamérica miembro de SkyTeam.

“Formar parte de SkyTeam le da a Aerolíneas prestigio y presencia a nivel internacional, nos exige estar en un proceso permanente de mejora y esto redunda en la calidad del servicio. Hoy, que estamos trabajando tanto en recuperar el tráfico internacional hacia la Argentina, la alianza es muy importante porque nos conecta con todo el mundo”, señaló Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Entre los beneficios principales se encuentran el acceso a una extensa red global con más de 15.545 vuelos diarios a 1.036 destinos en 170 países; la posibilidad de sumar y redimir millas en todas las líneas aéreas miembro de SkyTeam a través de los Programas de Pasajeros Frecuentes.

También el acceso a beneficios exclusivos para clientes Elite y Elite Plus; el acceso a Salas Vips para pasajeros elegibles; el tratamiento SkyPriority para los pasajeros SkyTeam Elite Plus, Aerolíneas Plus Diamante y Platino y para todos los pasajeros volando en clase Business de todas las compañías miembro de SkyTeam.

Al mismo tiempo, los pasajeros viajando en Premium Economy también tendrán acceso a los beneficios SkyPriority en la red de Aerolíneas Argentinas.

En julio de este año, SkyTeam le otorgó a Aerolíneas Argentinas tres galardones por su trabajo en materia de sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente en el marco de la iniciativa “El Desafío del Vuelo Sustentable”, fue premiada por reducir sus emisiones de CO2 en vuelos de largo recorrido, innovación en cargas y por su involucramiento profesional. (Télam)