¿Cómo ve posicionado al Frente de Izquierda en estas elecciones del mes de noviembre y con qué expectativa van a las urnas?

Después del tercer lugar del Frente de Izquierda, obtenido en las PASO tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, las expectativas son muy importantes porque no solo es una votación homogénea del Frente de Izquierda de todo el país.

Hemos crecido en las barriadas más humildes, donde están las principales víctimas de esta política de ajuste de todos los gobiernos que han pasado: del Frente de Todos que gobierna en la actualidad con el peronismo y también de Juntos por el Cambio y de otras fuerzas que integran esas coaliciones que han gobernado previamente.

Entonces hay una responsabilidad común. Hoy todo un sector de la población ha sacado conclusiones muy claras, de que ya no se trata de alternar entre unos y otros sino que hay una responsabilidad común.

En este sentido tenemos muchas expectativas también porque la situación de crisis económica y social que se presentaba previo a las elecciones, luego de las elecciones no se ha modificado en nada.

El índice inflacionario demuestra por qué el descontento en relación a los salarios, las jubilaciones y a los ingresos en general.

Justamente, el índice inflacionario de septiembre, que se acaba de conocer en el día de hoy, el 3,5 por ciento de inflación que lleva la inflación interanual al 52, 5 por ciento, demuestra por qué el descontento en relación a los salarios, las jubilaciones y a los ingresos en general.

Y no ha habido ninguna medida que se haya adoptado desde el Gobierno, después de la derrota, que modifique este estado de cosas. Por eso, más y más nuestra campaña está dirigida a las barriadas obreras.

Yo acabo de estar en Merlo, donde hemos sacado el 8,78 por ciento de los votos. De repetir esa votación tenemos el ingreso asegurado al Concejo Deliberante, asegurado por supuesto si seguimos con esta campaña y fidelizando los votos, incluso sacando más.

Hemos pasado ese corte que era tan impensado para el FIT, con posibilidades ciertas de ingresar a los Concejos Deliberantes.

Pero hemos pasado ese corte que era tan impensado para el Frente de Izquierda, y eso no es solo en Merlo sino en Moreno, en La Matanza, en Presidente Perón, en Almirante Brown, con posibilidades ciertas de ingresar a los Concejos Deliberantes.

Lo cual presenta la posibilidad de la voz de las y los trabajadores en ámbitos que hasta ahora han estado reservados a los dos principales bloques políticos, y nos parece que en ese sentido hay una posibilidad enorme de llevar todos estos planteos por el trabajo genuino contra la precarización laboral y la flexibilidad laboral, en defensa de las jubilaciones, de la necesidad de obras públicas, de la vivienda popular al Congreso Nacional con Nicolás del Caño que encabeza la lista, conmigo en segundo lugar, con Néstor Pitrola.

Estamos peleando la posibilidad del ingreso de tres diputados a la provincia de Buenos Aires y también este ingreso a los Concejos Deliberantes.

¿Cuáles son las necesidades que le plantean los vecinos, las principales problemáticas? Me imagino que el empleo debe ser una de ellas. ¿Con qué se encuentran cuando recorren los barrios?

Por supuesto con la situación de la falta de empleo o del trabajo completamente precarizado, como primer lugar. En segundo lugar, el tema de los salarios que no alcanzan. Porque la enorme mayoría de la población, incluso trabajando en blanco, la gente te dice, mirá trabajo en blanco y sin embargo cobro 45 mil pesos, 50 mil pesos, por debajo de la línea de pobreza. Entonces eso explica un gran descontento.

En Mar del Plata un compañero lo resumió muy gráficamente, dijo “este Gobierno prometió llenar las heladeras y lo único que tenemos en la heladera es hielo”. Creo que esa es una representación muy aguda del cuadro que se está viviendo y por eso el descontento sigue creciendo.

Vos fíjate que después de todos los anuncios que el Gobierno hizo, después de toda esa pelea entre unos y otros, cambios de Gabinete, que habían escuchado las urnas… sin embargo, el IFE prometido, restringido, no apareció. El aumento de asignaciones familiares es para dentro de unos meses y además es algo muy reducido, solo lo cobra un sector, entonces tampoco abarca a todos los trabajadores y trabajadoras en blanco.

Los que están en negro no cobran nada. El bono a los jubilados, bien gracias. Y encima Alberto Fernández estuvo el martes en Campana, en Zárate, en la fábrica Toyota, saludando la reforma laboral completamente precarizadora que la patronal de Toyota junto a la burocracia de SMATA ha impuesto a sus trabajadores.

Hay que ser muy claros, la reforma laboral no es para obtener nuevos puestos de trabajo, es para llevar a los que hoy tienen trabajo en blanco a las condiciones de las que hoy están en negro.

No es solo Juntos por el Cambio que reclama reforma laboral o los Milei o los Espert. No, el Frente de Todos también lleva adelante y deja pasar un montón de medidas de precarización y de flexibilidad laboral. Quizás no con el método de una ley integral pero sí parte por parte como las fetas del salame.

En ambos bloques hay claramente un intento de avanzar contra los derechos laborales, porque esto es lo que le están prometiendo aparte en el raid de reuniones con las patronales que está teniendo el Gobierno.

Hay un llamado de atención que las únicas y únicos que vamos a defender incondicionalmente los derechos laborales en el Congreso Nacional somos las diputados y diputados del Frente de Izquierda.

Los diputados de los demás bloques no se sabe, porque hoy pueden decir una cosa y mañana otra y si no basta la prueba del audio de Fernanda Vallejos que dice claramente que consideraba que la ley jubilatoria era una confiscación y sin embargo la votó y la defendió.

El voto del Frente de Izquierda también es un voto en defensa de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, de la juventud, de los jubilados, porque saben que en nosotros van a contar con defensores incondicionales.

¿Cómo analiza la situación del oficialismo? En las últimas horas surgió que Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense podría abandonar el espacio luego de una pelea con Máximo Kirchner.

Está claro que el Frente de Todos es una coalición para ganar las elecciones donde se han juntado distintos sectores del peronismo que hasta antes de conformar el Frente de Todos estaban en bloques distintos, se peleaban entre ellos, se habían dicho de todo unos a otros.

Lo que está pasando es que quien tiene que aplicar una política de ajuste y esta política de ajuste ya no se puede disfrazar con discursos de tinte progresista, porque no hay ningún progresismo en el 42 por ciento de la población bajo la línea de pobreza, en 6 de cada 10 niños adolescentes.

No hay manera ya de disimular eso. Nadie se quiere hacer cargo del padre de la derrota pero además también todos acuerdan estratégicamente que hay que pagarle al FMI. Como acuerdan estratégicamente que hay que pagarle al FMI después no importa que vayan y digan no a la deuda, lo que están negociando es cómo pagar, no cómo no pagar.

Lo que se viene es más ajuste. Algunos tratan de despegarse pero en realidad todos saben de qué se trata.

En ese sentido, lo que se viene es más ajuste y esto es lo que también tiene que quedar claro, ese más ajuste que está muy claramente desenvuelto es un ajuste que van a tener que aplicar, entonces algunos tratan de despegarse, pero en realidad todos saben de qué se trata.

Por eso me parece que estos choques internos también revelan estas tensiones en relación a una política que ya no se puede sostener, y entonces van directo a una nueva posible derrota en un cuadro donde hasta ahora han contado con la contención de la burocracia sindical, que los ha ayudado notablemente a poder llevar adelante esta política de ajuste pero eso también empieza a tener sus dificultades.

Participó de una movilización en Florencio Varela contra la trata de personas, y denunciaron connivencia estatal en un caso realmente resonante, donde un ex concejal juzgado a 13 años de prisión por prostituir a niñas de 15 y 16 años. ¿Sobre qué fundamentan esta denuncia de connivencia estatal y cómo avanza la causa?

Fue una gran movilización en Florencio Varela, el día miércoles, denunciando que el fallo que condena a 13 años al ex concejal del PJ, Zisuela.

Es un fallo que no da cuenta de la magnitud de esta red de trata de personas que ha sido impulsada por la denuncia valiente de varias de las víctimas. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que está apareciendo y apreció a lo largo de todo el juicio?

La enorme red de complicidades y de participaciones en esta red de trata. Están implicados cantidad de integrantes de varios sindicatos, como la UOCRA y ATE, integrantes de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, de las listas del randazzismo. Tanto es así que la lista que ganó la interna del randazzismo se ha bajado para intentar despegarse de los candidatos de la otra lista que están implicados como parte de esta red de trata.

Es una crisis política que arrasa con todos los sectores políticos. Y por eso el reclamo del movimiento, de las víctimas, y de todas las organizaciones que estamos acompañando parte de no solo que todos los responsables tienen que ir presos sino que todos los funcionarios que ocupan cargos y que están implicados y han sido parte directa, indirecta, por acción, por omisión, en esta red de trata deben dejar inmediatamente sus cargos.

Es una situación insostenible que sigan en los cargos, por supuesto hay un intento de protección desesperado, pero cada vez saltan más relaciones y más implicados.

¿Qué mensaje le deja a la población pensando ya en las elecciones del próximo noviembre?

Una invitación a poner el voto por el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en todo el país. Estamos peleando no solo la defensa de las bancas que ponemos en juego, las dos bancas de diputados nacionales por la provincia y la banca en la legislatura provincial, sino también estamos peleando la ampliación de estas bancadas y el ingreso a los Concejos Deliberantes por primera vez.

Esto es fundamental porque es un salto que permite desde esas bancas ayudar aún más a difundir las problemáticas, a defender los derechos de la población trabajadora que están en riesgo y a poner en el centro de la escena todas las medidas que los bloques políticos del Frente de Todos y de Juntos llevan adelante a espaldas de los vecinos, de las vecinas, de la población trabajadora y que en este sentido el ingreso del Frente de Izquierda puede ser un cambio muy importante porque justamente desnuda todos esos acuerdos.

Además, una seguridad. ¿Qué va a votar el Frente de Izquierda frente a cada situación y a cada intento de atropello a las jubilaciones, a los salarios, a los derechos laborales, a las juventudes, a las mujeres y diversidades? Está sabido, no solo porque forma parte de nuestro programa sino que ya nos han visto, que no nos tiembla el pulso para enfrentar a todos los sectores del poder.

En este sentido, no es lo mismo lo que pueda ocurrir y ocurre sistemáticamente con los diputados de las otras fuerzas políticas, que ingresan al Congreso diciendo defender algunas cuestiones y después entran en la rosca, en los negociados, en la defensa de los intereses de los distintos lobbies y por lo tanto a su voto le ponen precio y en ese sentido siempre terminan del lado contrario.

Por eso, el voto del Frente de Izquierda es un voto que nos va a permitir reforzar estas luchas que se están desenvolviendo en defensa del salario, del empleo, de las jubilaciones, de los derechos de mujeres y diversidades, y en ese sentido una invitación a acompañarnos.

Ya somos tercera fuerza, queremos reforzar esa representación.

