Zoom Video Communications anunció el martes que recortará el 15% de su fuerza laboral, o alrededor de 1.300 puestos de trabajo, y que reducirá el salario base de sus ejecutivos de alto rango debido a una desaceleración de la demanda por sus servicios de videoconferencia. Las acciones de la compañía subían alrededor de un 9% tras la noticia, luego de perder un 63% el año pasado. Al anunciar los despidos, el presidente ejecutivo Eric Yuan también dijo que aceptará un recorte salarial del 98% para el próximo año fiscal, renunciando a su bono corporativo del 2023. "Trabajamos incansablemente (...) pero también cometimos errores. No nos tomamos el tiempo que deberíamos tener para analizar a fondo a nuestros equipos o evaluar si estábamos creciendo de manera sostenible, hacia las prioridades", dijo. La compañía, que se convirtió en un nombre familiar durante los confinamientos debido a la popularidad de sus herramientas de videoconferencia, ha visto una ralentización en el crecimiento de sus ingresos. Analistas estiman que los ingresos de Zoom aumentaron solo un 6,7% en el año fiscal 2022 después de más que cuadruplicarse en 2021. Las utilidades de la empresa se multiplicaron por nueve en 2021 y se estima que el año fiscal pasado disminuyeron en un 38%. Zoom aumentó las contrataciones durante la pandemia para satisfacer la creciente demanda. Una serie de empresas estadounidenses, como Goldman Sachs Group Inc. y Alphabet Inc, han despedido a miles de personas este año para superar una caída de la demanda provocada por la elevada inflación y el aumento de las tasas de interés. El fabricante de software de videoconferencia también dijo que su equipo de liderazgo ejecutivo reducirá su salario base un 20% en el mismo periodo. (Reporte de Akash Sriram en Bangalore. Editado en español por Marion Giraldo).