La asociación Buena Vida lanzó este año la campaña "Yo voto curarme la hepatitis C", en clave electoral, para promover testeos gratuitos y sin turno, programa que ya se llevó adelante en Mendoza y en Santa Fe y ahora llega a 5 hospitales de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Tras el éxito de la campaña realizada en 2022, que identificó a nivel nacional 120 pacientes con hepatitis C -de los cuales la mayoría ya se curó-, esa ONG lanza la iniciativa que incluye testeos gratuitos (independientemente del tipo de cobertura que tenga cada persona) en hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en diferentes días y horarios desde este martes 17 de octubre y hasta mediados de noviembre.

Buena Vida acompañará la realización de testeos y el seguimiento posterior de los pacientes que den positivo, indicó la organización en un comunicado.

"Diseñamos la campaña alrededor del concepto de las elecciones porque es bien actual, forma parte de las conversaciones en las sobremesas, en los trabajos, por la calle, y tenemos que lograr que la gente hable sobre la hepatitis C y elija curarse, así como está eligiendo a sus gobernantes", explicó Rubén Cantelmi, paciente curado y presidente de la Asociación Buena Vida, que trabaja para acompañar a las personas con enfermedades del hígado.

Se calcula que entre 6 y 7 de cada 10 personas que tienen hepatitis C no lo saben, por lo que es es importante testearse, ya que es una enfermedad silenciosa que no da síntomas durante años o décadas, hasta que el daño sobre el hígado se manifiesta en forma irreversible y puede ocasionar cirrosis, falla hepática, necesidad de un trasplante o cáncer.

Los lugares para testearse son:

Hospital de Morón: Sala 1. Cartagena y Grito de Alcorta, Morón Sur. Miércoles 18 de octubre de 12 a 14, o Sala 2. Marconi y Namuncurá, El Palomar. Miércoles 18 de octubre de 12 a 16 y jueves 19 de octubre de 12 a 14.

Hospital Dr. Arturo Oñativia: Dr. Ramón Carrillo 1339, Rafael Calzada. Unidad de Infectología. De 8 a 12 los viernes 20 y 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre.

Hospital de Agudos Paroissien: Avenida Juan Manuel de Rosas 5975. Isidro Casanova. Unidad de Infectología. Jueves 19 de octubre de 9 a 12.

Hospital Ramos Mejía: Gral. Urquiza 609, CABA. Hepatología. Consultorio 114. Martes 17 a viernes 20 de octubre de 8 a 12.

Hospital de Clínicas José de San Martín: Avenida Córdoba 2351, CABA. Servicio de Gastroenterología. 4° piso, sala 4. Del martes 17 al viernes 20 de octubre, de 8.30 a 11. (Télam)