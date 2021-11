El diputado nacional (Frente de Todos-Buenos Aires) Hugo Yasky afrimó hoy que en las elecciones del domingo pasado, el oficialismo provincial logró "romper el torniquete" que tenía Juntos por el Cambio (JxC) en el Senado bonaerense al sumar bancas para su bloque en ese cuerpo legislativo.

"Se expresó lo que siente la mayoría de la gente. Más allá del resultado final, hubo un gusto a triunfo en la provincia de Buenos Aires porque rompimos el torniquete en el senado bonaerense", señaló Yasky -quien obtuvo este domingo su reelección como diputado-, en declaraciones a Radio Provincia.

De esta forma se refirió el secretario general de la CTA de los Trabajadores a la conformación que tendrá la cámara alta provincial, donde el FdT y JxC quedaron igualados en 23 bancas, lo que implica que si una votación resulta empatada, será la vicegobernadora, Verónica Magario, la que estará en condiciones de definir.

El legislador nacional valoró el discurso que ayer pronunció el presidente Alberto Fernandez, durante el acto que se celebró en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia, y coincidió con el jefe de Estado al refrendar que quienes "se sienten derrotados son los que se dan por vencidos".

MIRÁ TAMBIÉN La línea del ferrocarril San Martín extiende horario nocturno y suma frecuencias

"El país no estalló después del domingo. El dólar no terminó produciendo el efecto que buscaban los banqueros, que era llevar el país al borde de una megadevaluación. No estamos vencidos. Hay una necesidad y es que tenemos que tratar de articular un espacio y una mesa en común para que el FdT tenga la posibilidad de discutir, escuchar y definir acciones", añadió.

Luego sostuvo que "hay voluntad de encontrar una manera para que el Presidente pueda contener a las distintas expresiones del FdT" y remarcó que para ello se deben "buscar las formas" para que el espacio oficialista "se potencie escuchando a todos los sectores que lo integran". (Télam)