La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, inauguraron el Centro Modular de Salud Tolhuin en la provincia de Tierra del Fuego, junto al gobernador Gustavo Melella, con una inversión de $ 502 millones en infraestructura y equipamiento.

"Nos hace mirar para adelante con la fuerza de saber lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos en conjunto y convencidos de que lo que hacemos nos trasciende", dijo la ministra sobre el centro modular durante el acto de inauguración que tuvo lugar este viernes.

La obra se enmarca en la estrategia "Centros Modulares de Salud (CMS)", en el marco de las acciones de la Red Federal de Infraestructura Sanitaria que llevan adelante en conjunto los ministerios de Salud y de Obras Públicas, cuya inversión total es de $ 54.233 millones para "fortalecer el sistema público de salud", informó la cartera de salud.

"Estos centros modulares se hicieron en tiempo récord en lugares densamente poblados para dar respuesta sanitaria a la población donde antes no la había, pero también se hicieron en lugares turísticos, en puestos de frontera, en el sistema penitenciario", dijo Vizzotti.

En tanto, el ministro Katopodis destacó que "este hospital es la demostración más clara de que fortalecimos la salud pública durante la pandemia, por decisión del Presidente y la Vicepresidenta, reconstruyendo un sistema que estaba quebrado, y de que hoy seguimos trabajando para que la salud sea una prioridad".

En el marco de las acciones de la Red Federal, los ministros también inauguraron el Centro Municipal Salud del Barrio Chacra XI "Dr. Pedro Rocha" en la ciudad de Río Grande, junto a la ministra local, Judit Di Giglio, y el intendente Martín Pérez.

"Este barrio no contaba con un centro de salud, por lo que esta inauguración le cambia la vida a la gente", dijo Vizzotti, mientras Katopodis resaltó que tanto el nuevo Centro de Salud en Chacra XI de Río Grande como el Centro Modular de Tolhuin "son parte de las 280 obras de infraestructura sanitaria que llevamos adelante en la Argentina".

Durante la jornada por Tierra del Fuego, la titular de la cartera sanitaria nacional y la presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Mariana Hruby, firmaron un convenio para la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI).

Se trata de "una herramienta que cuenta con toda la información referida a los procesos administrativos y clínicos de una persona, de manera centralizada y en formato digital en los centros que adhieran a la plataforma o tengan código abierto. De esta manera, la OSEF se convierte en la primera obra social provincial que se incorpora a esta estrategia nacional", informó la cartera sanitaria.

Además, como parte del plan Reconstruir Salud, Vizzotti entregó al ministerio local 25 ordenadores all in one -de las cuales 7 se destinarán a las bases en Antártida- y 10 notebooks.

A nivel nacional, la entrega consta de 10.700 equipos, cuya inversión superó los $ 2.000 millones de pesos. (Télam)