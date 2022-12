La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy en Corrientes que el coronavirus “no va a desaparecer” e instó a que los argentinos se apliquen los refuerzos de vacunación “para mantener la inmunidad”.

La funcionaria nacional habló tras reunirse con el gobernador Gustavo Valdés, entregar ambulancias y equipamiento sanitario y encabezar diversas actividades en la ciudad capital.

La ministra se refirió al aumento de casos de coronavirus, que ascendieron de 3.000 a más de 12.000 en una semana en todo el país, a la importancia de la inmunización, y aseguró que “hay stock suficiente de vacunas en todas las provincias”.

“Lo venimos diciendo los 24 ministros de salud de todo el país, el virus no va a desaparecer”, afirmó Vizzotti en diálogo con la prensa y convocó a “acercarse a los vacunatorios a recibir los refuerzos, especialmente a los mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo”.

“Necesitamos refuerzo para tener la inmunidad, no hay forma que no haya Covid, pero si estamos vacunados no se traducirá en hospitalizaciones y muertes”, remarcó.

Al respecto, la ministra de Salud mencionó el brote de Ómicron del verano pasado y señaló que “hubo hasta 900 mil casos por semana, y eso no se tradujo en hospitalizaciones y muertes porque tenemos una parte muy importante de la población vacunada y con el refuerzo al día”.

Seguidamente, expresó que “llegamos a tener ocho mil personas con Covid internadas en las terapias intensivas y ahora tenemos menos de 300; es otro mensaje para reforzar la vacunación”.

Por otra parte, también insistió en el cumplimiento del calendario de todas las vacunas.

“Tenemos que tener todas las vacunas y evitar enfermedades prevenibles”, remarcó, a la vez que recomendó que se realicen todos los controles médicos y mencionó los diagnósticos tardíos de cáncer que se registraron en durante la pandemia.

Por su parte, el gobernador Valdés se refirió a la reunión en sus redes sociales y precisó que analizaron las políticas sanitarias que aplican conjuntamente y "la Campaña de Vacunación contra el Covid-19 y la de prevención del dengue, tan importante en temporada de verano”.

Tras llegar hoy a Corrientes, Vizzotti fue recibida en Casa de Gobierno por el mandatario y, posteriormente, desarrolló diversas actividades junto al ministro de Salud provincial, Ricardo Cardozo.

La funcionaria nacional hizo entrega de nueve ambulancias, presentó un sistema de conectividad a través de antenas (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT) para hospitales y CAPS y SAPS de la provincia. (Télam)