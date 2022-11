La ministra de Salud, Carla Vizzotti, recorrió esta tarde la feria Expo Cannabis que se desarrolla en el predio rural del barrio porteño de Palermo hasta el próximo domingo, en donde ponderó la participación de cultivadores, familias y activistas en la reglamentación del cannabis medicinal, y señaló la necesidad de que cada vez más médicos se interioricen en sus propiedades y lo receten.

"Cultivar la Tierra es Servir a la Patria", es el lema pintado en grandes letras rojas sobre el escenario principal de Sociedad Rural Argentina desde 1866: debajo de ese cartel numerosos visitantes de la feria intercambiaban recomendaciones sobre las nueve variedades de semillas que fueron habilitadas para su comercialización a través del Registro del Programa Cannabis (Reprocann) y los distintos insumos para esa tarea que se comercializaban en el lugar.

Vizzotti visitó el pabellón "Cannabis Medicinal" en el que están presentes distintos organismos públicos científicos y regulatorios vinculados con el desarrollo de las aplicaciones farmacéuticas del cannabis en Argentina, como el Conicet, el gobierno de la provincia de Jujuy y distintas universidades nacionales.

La ministra afirmó que "es muy importante compartir estos espacios y también los de la toma de decisiones con toda la comunidad que viene trabajando en este campo desde hace tiempo, apenas asumimos tuvimos contacto con el programa de Cannabis Medicinal y con toda la sociedad civil que estaba generando esa política de hecho que todavía no era de una política de estado".

MIRÁ TAMBIÉN Realizarán en CABA el V Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso

"A pesar de la pandemia empezamos a trabajar en conjunto con el ministerio de Seguridad, el ministerio de Agricultura, el Inaes y otros organismos, y todos entendimos que el Estado tenía la responsabilidad de acompañar algo que en los hechos ya estaba sucediendo, y para eso también recorrimos el camino junto a las organizaciones de la sociedad civil que ya trabajaban en esto y las universidades que tenían distintos proyectos de investigación", recordó.

La funcionaria subrayó que "a pesar de las complejidades que presenta la función pública en un área tan específica como esta en la que se articulan muchos organismos y políticas públicas nosotros no podíamos responderles a las familias con justificaciones sobre complejidades de gestión, porque eran las familias y la sociedad civil las que venían sufriendo las sanciones y las restricciones por un cultivo que no estaba regulado; en ese sentido el Reprocann es un antes y después que democratiza el acceso y la producción del cannabis medicinal para me muchas familias recuperen la tranquilidad sabiendo que no van a ser perseguidas por un tema de salud".

"La salud pública es un Estado presente en dónde se necesite generar espacios, presencia y marco normativo, no solo en el ámbito nacional, sino también en las provincias y municipios, no solo el sector público, sino también en las obras sociales y prepagas; esta regulación era una deuda del estado con una demanda que la sociedad venía sosteniendo, esto ya existía y lo que hicimos fue ponerle nombre; el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández durante la pandemia cambia la mirada y fue uno de los logros más importantes que nos vamos a llevar como gestión", ponderó.

Vizzotti señaló que "es muy importante que ya haya nueve semillas habilitadas, que ya se pueda viajar en avión con aceite de cannabis o con frascos de flores, y que ya haya más de 50 proyectos de investigación autorizados por el ministerio de Salud; en el Reprocann hay 180.000 personas inscriptas, de las cuales 120.000 ya están registradas, pero hay unas 40.000 que aún no están referenciadas en un profesional de la Salud".

MIRÁ TAMBIÉN Exhuman los cuerpos de tres bebés fallecidos en hospital neonatal de Córdoba

En ese sentido, el Coordinador Programa Nacional de los usos medicinales del Cannabis, Marcelo Morante, apuntó que "el escenario de la capacitación en cannabis para los médicos no es el de una clase magistral, con el compromiso del ministerio hay un módulo que es dictado por los propios cultivadores que desde hace tiempo desarrollan esto en el territorio, porque es un área que necesite de ese fuerte vínculo social".

"Los espacios de formación académica en salud siempre son complejos, en 2014 era difícil entrar con estos temas en la discusión por los contenidos formativos, pero cuando se hablaba de esto las aulas se llenaban de estudiantes; tenemos por delante un camino más largo para integrar estos temas en la formación de los futuros médicos, y un camino que debe ser más corto y urgente para que este conocimiento esté ahora en los hospitales y las unidades de primera atención", completó.

Al respecto, la ministra añadió: "Estamos trabajando con el Conicet y la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela en una diplomatura que en su primer cursada tuvo 4.000 inscriptos y también hay diplomaturas en universidades de ocho provincias; también estamos trabajando mucho con el ministerio de Educación para agilizar el proceso".

Vizzotti ejemplificó: "hasta 2020 en el ministerio de Salud había sólo dos inscripciones para cultivar cannabis, y ahora que hay 120.000 sabemos que la demanda es todavía más grande; para poder darle respuesta es vital que más profesionales de la salud se interioricen en el tema y contemplen la posibilidad de recetar este recurso, y para eso también estamos trabajando muy fuerte en el vínculo con las unidades de primera atención.

"La estrategia de abordaje del cannabis medicinal es un claro ejemplo de cómo se pueden derribar mitos y prejuicios, hoy tenemos dos productos de farmacia habilitados por la Anmat y estamos trabajando en un derivado vegetal que pueda llegar de manera segura y con calidad a las farmacias en un costo que pueda competir con los que se consiguen por afuera de las regulaciones; otro hito valioso es que estos productos también se suman al programa Remediar que los vuelve más accesible a sus 19 millones de beneficiarios", completó.

Varios tramos de la presentación de Vizzotti fueron acompañados por los aplausos de las activistas de "Mamá Cultiva" que con sus delantales de jardinería rojos se ubicaron junto al escenario; luego de saludarlas, la funcionaria recorrió gran parte de la feria consultando a productores de semillas y equipos sobre sus distintos desarrollos. (Télam)