La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó hoy el avance y la integración entre los gobiernos provinciales y la sociedad para consolidar la política de Estado sobre donación de sangre, en el marco de las actividades realizadas por el Día Mundial del Donante de Sangre.

Vizzotti participó hoy del acto de cierre del Encuentro Nacional de los Programas Provinciales de Hemoterapia promoviendo la donación de sangre voluntaria y habitual “20 años del Plan Nacional de Sangre de Argentina” que se realizó en el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", en la ciudad de Buenos Aires.

En el encuentro "se presentaron los proyectos provinciales y de hospitales nacionales para la promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre, elaborados por los equipos respectivos durante el 'Curso de Gestión en Medicina Transfusional: Universalidad, Equidad y Justicia Social en nuestro País Federal', dictado por la Dirección de Medicina Transfusional de la cartera sanitaria nacional", informó un comunicado de la cartera de Salud.

“Es un orgullo estar acá para reconocer el trabajo altruista y solidario de estimular la donación de sangre”, dijo Vizzotti, quien agradeció "a cada uno de los eslabones de este círculo virtuoso compuesto por la sociedad civil, los hospitales, los centros de salud y los referentes de los programas de hemoterapia y de las áreas de sangre de cada una de las provincias", agregó la información oficial.

“Aquí están representadas las 24 jurisdicciones de la Argentina”, afirmó Vizzotti, quien destacó el avance y la integración entre los gobiernos provinciales y la sociedad para consolidar esta política de Estado.

"Desde el Ministerio de Salud tenemos una mirada federal y un trabajo de construcción con las jurisdicciones, con lineamientos generales, pero también con una mirada particular para cada uno de los rincones del país", aseguró la ministra, quien felicitó también al Hospital de Pediatría Dr. Garrahan por ser la sede del 1er Congreso Internacional de ONGs promotoras de la donación de sangre voluntaria y habitual (FIODS), que comenzó hoy y concluirá este jueves.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Gabriela Bauer, puso en valor el trabajo realizado por el equipo de hemoterapia del hospital y destacó que “la solidaridad que contagia el acto de donar sangre traspasa todo lo que aquí se va logrando para que sea en clave federal”.

"Este encuentro es un símbolo de que no podemos sentirnos contentas si los demás no están logrando lo que desde aquí se va logrando porque el Garrahan es un eslabón más de esa cadena virtuosa”, agregó.

A su turno, la titular de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio Salud de la Nación, María Susana Pisarello, destacó la importancia del trabajo horizontal desarrollado en estos 20 años del Plan Nacional de Sangre entre el sector estatal, el sector privado, las sociedades científicas y las asociaciones civiles.

“En el 2002 teníamos un 3% de donación voluntaria y hoy llegamos al 50%”, subrayó, a la vez que anunció la inclusión de la temática Sangre en la aplicación Mi Argentina.

"Esto nos promete un gran cambio para alcanzar el 100% de los donantes voluntarios", agregó.

Por último, la directora médica ejecutiva del Hospital Garrahan, Patricia García Arrigoni, destacó la importancia de contar con la sangre y sus derivados en forma segura y oportuna.

"Se trata de un medicamento biológico que no lo podemos comprar, que no podemos intercambiar, que no podemos reemplazar, y que tiene una duración y un vencimiento", indicó, a la vez que puso en valor el trabajo que se viene realizando "desde hace muchísimos años para concientizar y llegar al corazón de la gente en las universidades, las escuelas, los trabajos, y las fábricas".

También participaron del acto el representante de la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre (FIODS), Carlos Rodríguez; el asesor técnico de la Organización Panamericana de la Salud, Luis Uribe; el secretario de Salud, Alejandro Collia y la subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos, Edith Benedetti.

Asimismo, el director Nacional de Gestión y Servicios Asistenciales, Carlos Devani; la directora nacional de Seguimiento de Políticas Públicas, María Irene Roccia; coordinadores de Hemoterapia todas las Provincias y Jurisdicciones de la Provincias de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; jefes de Servicios de Hemoterapia de Hospitales Nacionales y SAMIC; equipos provinciales de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre de todas las provincias y jurisdicciones. (Télam)