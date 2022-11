La ministra de Salud, Carla Vizzoti, y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, presentaron el "Plan de Acción Provincial de Salud y Cambio Climático de Misiones", que apunta a aumentar la capacidad del sector sanitario y fortalecer la coordinación de la acción climática, se informó hoy oficialmente.

Desde el Gobierno de Misiones precisaron que el encuentro tuvo lugar ayer por la tarde en el Auditórium Tierra sin Mal de la Costanera de la ciudad de Posadas.

En ese marco, detallaron que Vizzotti, Herrera Ahuad y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina, Eva Jané Llopis, brindaron los detalles del proyecto que aspira a "incrementar capacidades del sector sanitario y al mismo tiempo fortalecer la coordinación de la acción climática".

En ese sentido remarcaron que Misiones fue seleccionada para representar a la región del NEA, junto a Neuquén por la Patagonia y Tucumán por el NOA.

MIRÁ TAMBIÉN Las mujeres violentadas por sus parejas tienen un 50% más de posibilidades de contraer VIH

Por su parte, Vizzoti puso en valor el plan de acción, así como la condición de la provincia de "pionera en estos temas con un Ministerio de Ecología, un Ministerio de Cambio Climático y un Instituto Provincial de Biodiversidad que ya llevan años trabajando".

La funcionaria remarcó que "vamos a empujar para que la salud sea una prioridad" y enfatizó que "es la primera vez que el Fondo Verde para el Clima otorga a nivel mundial este financiamiento para salud. Es un logro muy relevante para la Argentina, con Misiones y otras dos provincias, Tucumán y Neuquén, para empezar a generar este trabajo que ya tiene forma, caras, nombres, e indicadores y que necesitamos trasladarlo a todo el país".

"El trabajo que se está haciendo a nivel nacional viene con la mirada de lo que ya se hizo en la provincia de Misiones, junto a un trabajo intersectorial", remarcó la ministra e instó a minimizar el impacto del cambio climático, lo que es directamente proporcional a la salud.

En esa misma sintonía, el mandatario misionero destacó a Misiones por ser la primera provincia argentina en crear un Ministerio de Ecología con el objetivo de cuidar la casa común y que cuenta con una Secretaría de Economía Circular.

MIRÁ TAMBIÉN El fenómeno meteorológico La Niña podría durar hasta marzo, advirtió la ONU

En ese marco indicó que la apuesta provincial es por la diversificación productiva y la economía familiar en favor del cuidado de la naturaleza y de de áreas naturales protegidas.

"El cambio de paradigma ya no nos dice que tenemos que cuidar solamente que la gente no sufra enfermedades inmunoprevenibles. Tenemos que tratar también que la gente no se enferme por factores externos, como el sol, los incendios y todo lo que trae aparejado el cambio climático. Tomemos conciencia que tenemos que ayudar y acompañar todo lo que hace el cambio climático", señaló Ahuad.

El gobernador llamó a la reflexión: "Si estamos hoy acá es porque encontramos en esta ministra esa oportunidad de trabajar juntos y de entender que todas estas acciones son para proteger y cuidar la salud en ese cambio de paradigma que seguimos dando".

Además, reiteró que "si no generamos ese cambio cultural, no va a quedar nada".

El Plan de Acción Provincial de Salud y Cambio Climático de Misiones en el marco del Proyecto Readiness Salud denominado "Fortaleciendo la participación de Salud en la Acción Climática de Argentina" representa una visión del Gobierno para hacerle frente al cambio climático a la vez que supone una herramienta viable para abordar la problemática desde la aplicación de medidas de adaptación y mitigación. (Télam)