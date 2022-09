El 23 de septiembre es el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, fecha celebrada desde 1999 con el objetivo de impulsar la inclusión, aceptación y el respeto hacia las personas de esta orientación sexual.

¿Por qué es necesaria la visibilidad? ¿Y qué podemos hacer desde los espacios laborales para garantizar la inclusión?.

Para contextualizar, según una encuesta realizada por la Consultora Nodos, durante 2020 más de 1 de cada 4 personas de la comunidad LGBTIQ+ sufrieron acoso, violencia o discriminación en su espacio laboral. En el caso de las personas bisexuales, el 36% de los/as encuestados/as vivieron situaciones de acoso, y el 26% de las mujeres bisexuales frente al 32% de los varones bisexuales situaciones de discriminación. Pensar que están confundidos/as, o relacionarlos/as a la promiscuidad, son algunos de los estigmas sociales que impulsan la importancia de este día.

¿Cómo apoyar la diversidad desde las organizaciones?

Hay distintas acciones que se pueden implementar para asegurarnos que todas las personas LGBTIQ+ se sientan incluidas y respetadas. Desde Grow- género y trabajo compartimos 5 puntos clave:

No suponer que todas las personas son heterosexuales.

Desde las organizaciones podemos prestar especial atención en sensibilizar para no asumir la orientación sexual de las personas. Un ejemplo para llevar esto a cabo es no presuponer desde la comunicación el género de quienes tienen pareja. Algo tan simple como que se use el término pareja en lugar de marido, esposa, novio, novia, etc, puede resultar trascendente para una persona de la comunidad.

Tener en cuenta la diversidad de las familias.

Cuando se organizan actividades institucionales o se envían mensajes para las fiestas, entre otras situaciones, es necesario dejar de pensar en la "familia tradicional" (marido, esposa e hijos/as) como única opción, para garantizar que las situaciones de vida de todas las personas sean validadas y reconocidas.

Aceptar las distintas formas de expresión.

Hay ciertas formas de ser muy ligadas a la heterosexualidad obligatoria. Frases como "puertas adentro que cada uno haga lo que quiera", nos hablan de la creencia de que la diversidad debe ocultarse. Es necesario que se permitan distintas formas de ser y expresarse en un ambiente de trabajo para que las diferentes personas tengan el lugar que les corresponde, sin necesidad de adaptar quiénes son.

Contar con compromisos y políticas de igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión.

Desde las organizaciones es fundamental asumir compromisos con el colectivo LGBTIQ y que estos sean conocidos por todas las personas empleadas. Además recomendamos que estos estén acompañados de prácticas de reclutamiento y selección libres de sesgos y estereotipos de género, para que las personas del colectivo tengan la posibilidad de acceder a trabajar en la organización.

Generar espacios inclusivos

En ningún caso proponemos que las personas obligatoriamente tengan que exponer y hablar de su orientación sexual si no lo desean, lo que buscamos es generar espacios seguros para que nadie sienta que lo debe ocultar. La idea no es señalar a aquellas personas que no son heterosexuales, sino que la orientación sexual sea normalizada, cualquiera esta sea.

Desde Grow-género y trabajo trabajamos día a día para que todas las personas sean incluidas, valoradas y tratadas con respeto en los espacios laborales. Cuando reconocemos que todas las personas somos igual de valiosas, podemos lograr que haya un lugar para cada quién, sin la necesidad de ocultarse.

Por Talia Szulewicz, comunicación de Grow, género y trabajo. www.generoytrabajo.com (Télam)