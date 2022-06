En las redes sociales circulan varias historias de personas que han sido víctimas de diversos engaños; sin embargo, una historia se volvió viral tras que quien podría haber sigo estafado logró zafarse de sus victimarios.

El usuario @Pablomendivil, en Twitter, dio detalles de cómo lo contactaron por Whatsapp para solicitarle una suma de dinero, con la promesa de devolución, que según lo que concluyó, nunca le iba a ser devuelta.

Al ser contactado por los estafadores, vís mensaje de la popular app, los estafadores le solicitaron al joven que realice una transferencia bancaria de $65.000, bajo la excusa de que no podían ingresar al home banking, pero que tan pronto como pudieran se la reintegrarían.

Cabe destacar que esta solicitud fue realizada desde un teléfono celular que él conocía; sin embargo, logró darse cuenta de que podría ser una estafa y decidió continuar el diálogo con los engañadores. Tras recibir los datos a los que debería realizar la transferencia, el joven respondió "De qué banco?"y más tarde, confirmó que enviaría el comprobante de pago.

Fue allí cuando decidió cortar con esta maniobra, y en el supuesto comprobante envió la leyenda: "Ladrón, ponete a trabajar, ya estamos todos al tanto de la estafa".

"Me trataron de estafar con el Whatsapp de un amigo, y como estaba prevenido, me divertí un rato", exclamó el joven en las redes sobre lo sucedido. El Tweet en el que se relató este hecho ya cuenta con más de 5.000 Retweets y más de 92 mil "Me gusta", además de cientos de comentarios sobre lo sucedido