El amor por Lionel Messi lo puede todo, a tal punto que algunos hasta lo utilizan para estudiar. Sí, gracias a la inteligencia artificial (IA), diseñaron una aplicación por la cual la voz del astro se encarga de leer importantes libros de estudio. "Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice que me lo lea Messi", comentó Francisco Parata al comienzo del video de TikTok que se volvió viral y que muestra cómo la IA puede poner la voz del mejor jugador del mundo leyendo un texto de Ferdinand de Saussure sobre lingüística para la materia Semiología. El ideólogo de esta nueva función, "que todavía no es de acceso público", ya que todavía está en fase de prueba, explicó que al no poder concentrarse en el el texto que tenía que estudiar, se le ocurrió mezclarlo con Messi, para que éste le ponga su voz. Por las dudas, también probó con textos sobre Microeconomía y hasta el clásico de Harry Potter. "Y así fue como pude hacer que Messi me lea un texto que no tenía ganas de estudiar", concluyó. CG/PT NA