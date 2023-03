La Cámara de Diputados avanzó hoy con la firma del dictamen del proyecto de ampliación de la Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe, que supone la creación de nuevas fiscalías federales, defensorías y juzgados federales que, entre otras tareas, tendrán la responsabilidad de poner la lupa en la violencia narco que está desangrando a la ciudad de Rosario y sus alrededores.

El proyecto elaborado por los 18 de los 19 diputados de Santa Fe de las distintas fuerzas políticas (Frente de Todos, el PRO, la UCR y el socialista) había sido presentado originalmente en mayo del año pasado, pero no fue hasta el atentado al supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, que el tema cobró mayor vigor y fue reflotado.

"Celebro que lo estemos tratando hoy, pero hablemos con la verdad: es porque los narcos mandaron un mensaje de que dominan el territorio, y es un mensaje que ya fue inocultable para los argentinos y para el mundo", dijo al respecto la diputada del PRO Silvia Lospennato.

La iniciativa, que aún debe pasar por la comisión de Presupuesto y Hacienda y obtener allí dictamen antes de llegar al recinto, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores y 6 cargos de jueces en Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto.

Con estos cambios, se estima que será posible pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que ya rige en las provincias de Salta y Jujuy, y que en teoría permiten una Justicia más ágil que podría resolver mayor cantidad de causas en tiempos más acotados.

"Este proyecto viene trabajado y consensuado por el Poder Judicial. Si nosotros queremos hacer una reforma judicial que ocupe la totalidad de nuestro territorio, necesitamos una mirada de los que ejecutan la acción judicial", expresó la diputada de Identidad Bonaerense (Interbloque Federal) Graciela Camaño.

Las Comisiones de Justicia y Legislación Penal dieron dictamen al proyecto que busca generar diversas herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Tras el debate en términos políticos que se dio este miércoles durante tres horas, ahora la pelota pasa a la comisión de Presupuesto que encabeza Carlos Heller, donde se fijarán los aspectos más técnicos de la iniciativa.

El proyecto, que venía siendo reclamado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, al Gobierno nacional en reiteradas ocasiones, fue resucitado a partir de la presión social que generó no solamente el caso de la familia política de Messi sino también los repetidos episodios de violencia y muerte que suceden en la cotidianidad de la vida rosarina.

Mensaje que dejaron en el frente del supermercado baleado

Más allá de que se hayan acelerado los tiempos parlamentarios y que el proyecto elaborado por el oficialista Roberto Mirabella pueda votarse en la próxima convocatoria a sesión de la Cámara baja, lo cierto es que la medida no tendrá un impacto en el corto plazo por los tiempos que llevan las designaciones judiciales.

"Todos sabemos que con este proyecto no va a venir la solución mágica, ni se va a implementar mañana", admitió el santafesino, aunque aseguró que en el marco de la delicada situación actual hay que tomar medidas "y realizarlas todas a la vez, porque todas son importantes".

En la misma sintonía se expresó el también santafesino Eduardo Toniolli: "Para evitar generar falsas expectativas, está claro que este proyecto no aborda la emergencia, sino que en todo caso sienta las bases para, como dice el título, fortalecer la justicia federal". "Y si hay que fortalecerla es porque tiene un grado de debilidad. Hace 40 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario", lamentó el hombre del Movimiento Evita.

El diputado Juan Martín (UCR) describió que "Santa Fe duplica la media nacional de homicidios, y en conglomerados como Rosario la triplica y cuadriplica". "Llegamos tarde a este momento. En este momento parece que estamos corriendo detrás de la pelota. Parece una respuesta espasmódica, pero aspiro a que sea un antes y un después", manifestó.

El radical reconoció que la norma tendrá un impacto en el "mediano y largo plazo", pero enfatizó que "en lo inmediato hace falta decisión política, con mayores recursos, mayores efectivos federales y un plan para ayudar a pacificar la provincia, que por supuesto también tiene que hacer su aporte".

Supermercado de la familia Rocuzzo

El plenario de comisiones se hizo eco del reclamo opositor para que se conforme la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, que se reunió por última vez en febrero de 2021. Actualmente, el Senado todavía no designó a sus representantes, por lo que se escucharon críticas a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner. "Esto es responsabilidad de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, porque la Cámara de Diputados designó a sus representantes", disparó el socialista Enrique Estévez.

"No vamos a poder combatir el narcotráfico si nuestras instituciones no son transparentes, y si quienes tenemos responsabilidades concretas no las cumplimos", agregó. "Estamos ansiosos de que (el Código) se ponga en marcha en mi provincia", expresó por su parte Mirabella.

En tanto, el diputado del PRO Pablo Tonelli destacó que "este proyecto está destinado a generar la infraestructura para implementar el Código Procesal Penal sancionado en 2014". "Este código tiene una efectividad muy grande, en Salta y Jujuy, por ejemplo, los juicios tardan 60 días", agregó el abogado macrista.

En tanto, Marcos Cleri (Frente de Todos), también santafesino, sostuvo que el proyecto "es muy valioso y muy importante porque viene a atender una necesidad que estamos teniendo. Y más valioso y más importante es el compromiso de todos los actores políticos de nuestra provincia para poder lograrlo", destacó. SH/MG/AMR NA