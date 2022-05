La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, presentó hoy en la Casa de Gobierno el Mapa Nacional de la Discriminación, el cual, entre otros datos, registra que siete de cada diez personas sufrieron situaciones de discriminación en el país a lo largo de su vida.

La titular del organismo nacional agregó que el Mapa, realizado por el Inadi junto a 23 universidades nacionales, apunta a poner "a disposición del Estado estos datos" y "trata de leer determinadas situaciones para poder intervenir en esa realidad", con "herramientas al servicio de un Estado que se propone terminar con las asimetrías existentes".

"Este relevamiento es una guía de políticas públicas y nos dice por dónde seguir trabajado para terminar con la discriminación, la xenofobia y el racismo que vivimos todos los días", precisó

Asimismo, consideró "oportuno" presentar este Mapa en la Casa de Gobierno "por lo que simboliza", que es comprometerse "a terminar con estas formas de violencia".

Por otra parte, Donda informó que convocó "a cada organismo del Estado y a cada organización social para la elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación, que será presentado próximamente" y que "viene a remplazar el que se elaboró en 2005, firmado por Néstor Kirchner, y que sirvió como un rector de hacia donde había que ir".

Según el Mapa presentado hoy, el 72% de la población sufrió situaciones de discriminación a lo largo de su vida, mientras que en la anterior edición, en 2013, representaban el 65%.

Además, mientras que en 2013 solo un 12% de la población consideraba a la discriminación como una vulneración de derechos, en 2019 la cifra trepó al 36%, lo que da cuenta de un aumento en la incorporación de "la mirada de la discriminación como una negación de un derecho".

Los principales ámbitos en los que las personas experimentaron discriminación son el educativo, con el 41%; el laboral, con el 26%; y en la vía pública con el 18%, añade el trabajo.

El Mapa de la Discriminación también registra que el racismo estructural es uno de los principales tipos de discriminación sufrida por los argentinos, con un 40%, seguido por las corporalidades diversas, con un 38%, la ideología y el género.

Durante el acto en Casa de Gobierno, Donda agregó que "desde Inadi defendemos los derechos humanos de aquellos que, en el sistema que vivimos, quedan excluidos de distintas formas, de poder gozar de sus derechos".

"En el patriarcado somos las mujeres las disidencias; en el capitalismo los que no tenemos los medios de producción y en el racismo que heredamos de la colonia, sobre la cual se construyó el Estado que tenemos, somos quienes no provenimos de esa Europa blanca que acumularon privilegios por años, somos los hijos e hijas de los pueblos originarios, mezclados o no con inmigrantes o los hijos e hijas de los que venían esclavizados desde África, y esos somos la mayoría", señaló.

"No defendemos minorías, defendemos a la mayorías excluidas sistemáticamente de poder decidir sobre nuestro futuro y sobre el ejercicio de nuestros derechos, por esas minorías hegemónicas", aseguró Donda. (Télam)