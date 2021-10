La Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes de Estados Unidos (SNAP por sus siglas en inglés) cuestionó hoy la decisión de la Corte de Estrasburgo que rechazó la demanda interpuesta por 24 víctimas de nacionalidad belga, francesa y holandesa contra el Vaticano.

"Estamos entristecidos por los sobrevivientes y preocupados por el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y creemos que las víctimas merecen algo mejor que los tribunales seculares", expresó la organización, según consignó la agencia ANSA.

La Corte de Estrasburgo dictaminó este martes que el Vaticano, como Estado soberano y poseedor como tal de "inmunidad", no puede ser demandado por casos de abuso sexual de sacerdotes.

"El Vaticano está lejos de ser un país normal. Es un enclave amurallado dentro de la ciudad italiana de Roma que ocupa sólo 110 acres. En 2015, su población se estimó en 842 personas. Sin embargo, este estado es también el centro de la mayor organización religiosa en el mundo", detalló SNAP.

MIRÁ TAMBIÉN Al inaugurar un edificio para la ciencia, Manzur afirmó que nos proyectamos hacia un futuro mejor

La organización se refirió, también, a lo expresado por Anne Barrett Doyle de Bishop Accountability, según la cual la decisión del TEDH es "un irritante recordatorio de la impunidad del Vaticano, posibilitada por su condición de estado soberano", mientras que "las nociones respaldadas por la sentencia -que el Papa no es el jefe de sus obispos y que la Santa Sede no autorizó el encubrimiento de abusos por parte de los obispos- es demostrable que no son ciertas".

El reciente informe de Francia "nos dice que el número estimado de víctimas en ese país, con una población católica de 27 millones, fue de 330.000. Extrapolando de la información de la investigación francesa, Holanda, que tiene una población católica de 4 millones, probablemente tiene 50.000 sobrevivientes de abusos. Bélgica, con 6 millones de católicos, otras 75.000 víctimas", detalló.

Click to enlarge A fallback.

SNAP subrayó que "estos hombres y mujeres merecen una oportunidad de justicia y curación porque las políticas establecidas en la sede romana fueron la fuente de su sufrimiento".

"Creemos que el TEDH fracasó en su fallo y esperamos que este valiente grupo de sobrevivientes apele", concluyó. (Télam)