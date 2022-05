Cada vez son más las historias que circulan en las redes sociales y se vuelven tendencia. En este caso, un joven contó en Twitter que mientras viajaba en un colectivo de línea se quedó dormido y el chofer no lo despertó al llegar a la terminal.

Sin embargo, ése no es el final de esta historia viral que causó cientos de reacciones en las redes sociales: Zair Palamarevich, el muchacho en cuestión, contó que el chofer lo dejó encerrado en la unidad, por lo que tuvo que pasar la noche dentro de la unidad hasta que el encargado del vehículo retomó su actividad.

"Me dormí en el colectivo después del club y el chofer me dejó adentro encerrado hasta las 7:20 que sale de la parada", contó Palamarevich en Twitter, y demostró lo que le sucedió con dos imágenes: en las mismas se puede ver el colectivo con las luces encendidas pero vacío y luego, una foto de él con cara de dormido.

Dentro de los cientos de comentarios que generó este relato, uno fue excepcional: el de su padre, que lejos de diferenciarse de los demás, y tras recibir la información de parte de un compañero de trabajo, se sumó a burlarse de lo que le sucedió a su hijo.

La publicación recibió más de 58.000 "me gusta" y más de mil retweets. Esto la convirtió en viral, y el joven debió hacer algunas aclaraciones sobre lo sucedido: "con respecto al tweet anteerior, aclaro que yo le pregunté al chofer si me podía quedar adentro del colectivo hasta las 7:20 para que no me pase nada. El chofer me ayudó dejándome adentro", aseveró