El grupo vecinal de Villa Santa Rita convocó hoy a participar al llamado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en el diseño de la primera plaza del barrio y remarcó la necesidad que sea un "espacio verde ciento por ciento real" que evite mobiliarios de cemento.

La demanda barrial surgió tras el anuncio de la puesta en marcha del "relevamiento de opinión" para la obra en Villa Santa Rita que lanzó la administración porteña a la ciudadanía a propósito del terreno de 1.600 metros cuadrados situado en la calle Álvarez Jonte al 3.200.

Allí, por una ley aprobada en la Legislatura porteña, se hará la primera plaza en un barrio que, hasta la actualidad, no tiene en toda su superficie un espacio verde destinado a la recreación y el esparcimiento.

La norma sancionada contempló la expropiación del predio y fue en respuesta al reclamo impulsado por el colectivo vecinal "Una Plaza Para Villa Santa Rita", que, en rigor, pidió por nuevos espacios verdes en cuatro lotes de la zona.

La instancia de participación que abrió el Gobierno porteño prevé una etapa en la cual los vecinos podrán expresar sus opiniones a través de un formulario enviado por correo electrónico y una segunda instancia con reuniones presenciales.

No obstante, informaron que las consideraciones que obtengan "no serán vinculantes", es decir, que no estarán obligados a incluir en el diseño de la plaza las manifestaciones relevadas.

"Es fundamental que en esta instancia de participación se prioricen los beneficios ambientales y sanitarios de este pequeño espacio verde porque luchamos mucho por obtenerlo, explicó Guillermina Bruschi, integrante del grupo vecinal.

En ese sentido, remarcó la necesidad que "sea un espacio verde ciento por ciento real y en el que tengan prioridad la vegetación, el suelo absorbente y los árboles", por lo que advirtió que "si se incorporan mobiliarios y superficies cementadas, se va a perder el beneficio ambiental y sanitario".

"Nuestro proyecto de los cuatro lotes suma, entre todos, una superficie similar a media manzana y hasta ahora obtuvimos un solo lote sobre Álvarez Jonte de 1.647 metros cuadrados, lo que representa el 0,05 metros cuadrados de espacio verde por habitante", agregó. (Télam)