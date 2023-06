Vecinos y vecinas de Colegiales frenaron hoy el cierre de un polideportivo público, situado en ese barrio porteño, tras una resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que determinaba la afectación de las instalaciones por tres meses al "Operativo frío", que asiste a personas en situación de calle con la llegada de las bajas temperaturas.

Según informaron desde el colectivo barrial a Télam, ayer fueron notificadas las autoridades del Polideportivo Colegiales, ubicado en Freire 140, del cierre del lugar desde el 1 de junio al 31 de agosto por estar destinado al "uso exclusivo" del programa social.

Tras tomar conocimiento de la medida, iniciaron una campaña de oposición que incluyó una protesta en la sede del espacio deportivo, la que congregó a cientos de usuarios y usuarias.

Por la tarde, los directivos del polideportivo recibieron una segunda nota que avisó de la marcha atrás de la orden de cierre.

"La Secretaría de Deportes informó que no se hará uso de dicho Polideportivo, motivo por el cual se podrá retomar con el desarrollo de las actividades, dejando sin efecto lo informado mediante comunicación oficial", aclararon.

Además, desde la Junta Comunal 13 -que abarca a Colegiales y tiene como mayoría de integrantes a referentes de Juntos por el Cambio- señalaron a Télam que no tenían ninguna comunicación previa acerca de la resolución adoptada por la administración porteña hasta que fueron alertados por los vecinos.

"No fuimos notificados, por ello y luego de tomar contacto con los responsables, confirmamos que el lugar no estará cerrado ya que esta acción no se llevará a cabo", consignaron desde la Comuna que preside Florencia Scavino.

"Iban a dejar sin actividad deportiva a estudiantes y a la comunidad que usa todos los días la sede y practican más de 15 deportes, pero lo frenaron porque era un conflicto escandaloso", dijo Lucas, uno de los vecinos que participó de la protesta.

Pablo, otro de los participantes, aclaró que la negativa al cierre no respondió a que estuvieran "en contra de las políticas públicas que atienden a personas en situación de calle", sino que señaló que "no era la manera vulnerando los derechos de chicos, jóvenes y adultos que hacen deportes".

Ofelia, una vecina que concurre a las clases de yoga, señaló a Télam que "nuestra preocupación también tenía explicación en que este es un predio de mucho valor inmobiliario y teníamos miedo que si lo cerraban, no lo volvieran a abrir más". (Télam)