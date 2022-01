Un grupo de vecinos de la localidad mendocina de Potrerillos realizó hoy un corte de ruta en la parte alta del.distrito para reclamar una serie de obras hidráulicas y viales para minimizar los riesgos ante crecidas o aludes en esa zona montañosa y turística de la provincia cuyana.

Consternados por el fallecimiento de dos hermanos de 6 y 11 años y su papá de 42 tras haber sido arrastrados por un alud dentro del automóvil en el que viajaban, los vecinos cortaron hoy el tránsito en la avenida Los Cóndores y reclamaron la presencia de alguna autoridad para que les brinde respuestas ante los reiterados pedidos.

Entre las obras que reclaman, los vecinos piden la construcción de puentes, entubamiento del río en algunos sectores, canalizaciones, mayor señalización, además de resolución de problemas energéticos y críticos de falta de agua potable en la zona y denuncian "improvisación y falta de respuesta de las autoridades".

"Esto es algo de vieja data. Esto no es nuevo", explicó una de las vecinas que participaba del reclamo por la realización de obras mientras que otro señaló que "cada vez que llueve en alta montaña, pasa lo mismo con la crecida de los ríos" y añadió que "quienes vivimos en la zona ya sabemos que no hay que cruzar los cauces cuando llueve, pero no todos lo saben".

MIRÁ TAMBIÉN Caída de postes, voladuras de techos e inundación de casas causaron las tormentas en Jujuy

"No deseábamos cortar la ruta, entendemos que hay muchos turistas, pero que la gente entienda que tenemos que ser escuchados por las autoridades. Estamos cansados de falsas promesas, por obras que nunca se hicieron, y hoy lloramos a nuestros vecinos", añadió una vecina.

Por otra parte, en diálogo con medios televisivos Yamila Arnosti, titular del Dirección de Hidráulica de la provincia indicó que funcionarios de esa área están trabajando en el lugar y se van a acercar a escuchar los reclamos de los vecinos.

Click to enlarge A fallback.

Los cortes parciales generaron demoras y cierto malestar en algunos turistas que transitaban por la zona.

(Télam)