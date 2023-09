Vecinos del centro de la localidad bonaerense de Morón reclamaban esta mañana justicia luego de que un hombre del barrio matara de seis cuchillazos al perro de un joven cuando lo paseaba con correa pero sin bozal, un caso que quedó radicado en la Fiscalía número 7 de ese partido.

El pasado 16 de septiembre un hombre identificado como Javier sacó a pasear a 'Pirata', un pitbull de seis años con el pretal y la correa, una rutina que repetía todas las tardes. Sin embargo, al llegar a una cuadra donde suele estar un perro que vive en la calle, ambos animales empezaron a ladrarse.

Unos metros más adelante, un vecino increpó a Javier porque 'Pirata' no tenía puesto un bozal e, inmediatamente, ingresó a su casa, salió con una cuchilla y con ella le propinó seis heridas al animal, contó Javier a los medios.

"Quedé en shock, sin entender lo que pasaba. No pude ni intervenir por temor a que me atacara a mí", dijo el dueño del perro en declaraciones a C5N y precisó que, luego del ataque, continuó caminando con su mascota en brazos lleno de sangre. "A los 20 metros apareció un patrullero que me llevó hasta una veterinaria", añadió.

"Una vez en el lugar me pidieron que lo lleve a otro lugar donde lo pudieran operar. Me pidieron además que llevara al hermano de 'Pirata' para que le dieran sangre,. Hice todo, pero finalmente no pudo sobrevivir; una de las heridas en el tórax era muy profunda", sostuvo Javier.

El joven dijo que algunas personas querían "ir a linchar a este hombre" pero que él pidió que no utilizaran la violencia: "Yo no quiero odio, sí que pague por lo que hizo. Ojalá encontremos la manera de que haya justicia".

Los mensajes y pedidos de justicia se viralizaron en redes sociales y ayer un grupo de vecinos se presentó en la casa del presunto agresor y realizaron pintadas en su casa en las que lo tildaron de "asesino".

Esta mañana, otro grupo de vecinos volvieron al lugar para reclamar justicia por la muerte de 'Pirata': "Este tipo puede matar a una persona porque es un asesino, estamos acá porque queremos justicia, no queremos que quede en la nada", sentenció el joven. (Télam)