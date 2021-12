Un equipo de científicos de los Estados Unidos y el Reino Unido anunció que está persuadido de haber descubierto el detonante para el desarrollo de trombos en algunos pacientes tras recibir la vacuna contra el coronavirus de Oxford-AstraZeneca. La nueva investigación fue publicada en la revista estadounidense Science Advances, donde se califica al episodio de inusual y poco frecuente. Los investigadores detectaron cómo una proteína de la sangre se ve atraída hacia un componente clave de la vacuna, lo que a su vez instiga una reacción del sistema inmune que, en combinación con otros factores aún por determinar, puede desembocar en la llamada trombocitopenia inmune (TPI). La vacuna desarrollada por la universidad inglesa de Oxford con el laboratorio AstraZeneca, tiene en su composición un adenovirus (en concreto, un virus de resfriado común de chimpancés), a diferencia de otros preparados que utilizan tecnología de "ARN mensajero", como los de Pfizer-BioNTech y Moderna.

Los propios científicos de AstraZeneca también se unieron al proyecto de investigación después de que se publicaran los resultados anteriores del equipo. Tras la vacunación, la superficie exterior del adenovirus atraería a la proteína en sangre conocida cono factor 4 plaquetario (PF4). En algunos casos poco frecuentes, el sistema inmunitario podría confundir PF4 con el virus y liberar anticuerpos en respuesta. Los anticuerpos se agruparían con PF4 y terminarían dando lugar a los coágulos de sangre, explican los científicos, según información de la agencia EFE. "Lo que tenemos es el detonante, pero hay muchos pasos que deben suceder a continuación. En este mecanismo potencial, pequeñas cantidades de ChAdOx1 — adenovirus base de la vacuna de AstraZeneca— ingresan a la sangre a través de lesiones capilares menores causadas por la inyección intramuscular.

Y, de ahí, podría formarse un complejo ChAdOx1/PF4″, describieron los autores en el estudio. De acuerdo con las declaraciones del profesor Alan Parker, uno de los investigadores de la Universidad de Cardiff, encargada del estudio, esto sucede porque el adenovirus tiene una superficie extremadamente negativa, la PF4 es extremadamente positiva y las dos cosas encajan bastante bien. "Lo que tenemos es el detonante, pero hay muchos pasos que deben suceder a continuación", aclaró. La vacuna AstraZeneca se vio obstaculizada a nivel mundial por un posible vínculo entre la inyección y casos raros de coágulos de sangre y el Reino Unido limitó su uso a los mayores de 40 años.

En mayo, científicos alemanes publicaron la hipótesis de que el efecto secundario estaba relacionado con el vector de adenovirus que usa la inoculación. Los coágulos fueron más comunes después de una primera dosis que de una segunda, sin embargo, estos efectos adversos son poco frecuentes: en el Reino Unido se reportaron 426 casos entre más de 24 millones de primeras y segundas inyecciones administradas. "Aunque la investigación no es definitiva, ofrece información interesante, y AstraZeneca está explorando formas de aprovechar estos hallazgos como parte de nuestros esfuerzos para eliminar este efecto secundario extremadamente raro", dijo la compañía en un comunicado. La compañía destacó que el mecanismo identificado no demuestra que sea la causa de la trombosis poco común y que la mayoría de las personas que tienen anticuerpos PF4 no desarrollarán coágulos.

El riesgo de coágulos de sangre también es mucho mayor con Covid-19 que con cualquiera de las vacunas, agrega la información.. Un caso raro en Eslovenia. Mientras tanto, otro comité de expertos, pero en este caso de Eslovenia, confirmó que el deceso de una mujer de 20 años ocurrido en septiembre estuvo vinculado con la vacuna de Janssen contra la Covid-19, reveló un funcionario en Liubliana. Zoran Simonovic del Instituto Nacional de Salud Pública dijo en una conferencia de prensa que el comité de cinco expertos "determinó por unanimidad que en este caso hubo una relación definitiva entre la vacuna Janssen de Johnson & Johnson y la trágica complicación". La mujer falleció 13 días después de recibir la vacuna debido a que desarrolló "trombosis con trombocitopenia", de acuerdo con una declaración emitida por el Gobierno.

En consecuencia, el Ministerio de Salud decidió el 29 de septiembre suspender el uso de la vacuna Janssen y el 12 de octubre recomendó el uso prioritario de vacunas de ARNm (ácido ribonucleico mensajero) contra la COVID-19, como las producidas por Pfizer/BioNTech y Moderna. Eslovenia fue afectada gravemente por la Covid-19, la cual ha causado hasta ahora 5.200 muertes en este país de 2,1 millones de ciudadanos, indica la agencia Xinhua. El Gobierno aconseja a las personas vacunarse, pero hasta ahora sólo el 54,4 por ciento se vacunó por completo. Int./AEB/KDV NA