La campaña de vacunación santafesina continúa hoy con la aplicación de primeras dosis de vacunas Sinopharm y AstraZeneca a menores de 25 años, en tanto mañana comenzarán a recibir el segundo componente de Sputnik V quienes tienen el primer componente desde antes del 6 de abril.

Voceros del Ministerio provincial de Salud señalaron que solo en la ciudad de Santa Fe más de 3.000 personas serán inmunizadas en el Centro de Educación Física Nº 29, con unidades de Sinpoharm, y en La Redonda, con AstraZeneca.

También habrá inoculaciones en el Centro de Especialidades Médicas (Cemafé), en el ex Hospital Iturraspe y en once centros de salud barriales, en tanto no habrá actividad en La esquina encendida, el principal vacunatorio de la ciudad, debido a tareas de mantenimiento.

En cuanto a las personas que recibieron la primera dosis de la Sputnik V antes del 6 de abril, mañana comenzarán a ser inoculadas con el segundo componente, a partir de la llegada en estas horas de 42 mil dosis.

Ese cargamento es esperado, ya que completar el esquema de quienes fueron inmunizados con la vacuna rusa es la única labor que tiene demoras.

En cambio, está previsto que quienes recibieron la primera dosis de Sinopharm reciban un turno para aplicarse la segunda en el término de tres semanas, en tanto quienes fueron inoculados con la AstraZeneca serán convocados a las ocho semanas.

El último reporte del Ministerio de Salud indicó que la provincia recibió hasta el momento 2.348.600 vacunas, de las cuales lleva aplicadas 2.223.584, lo que representa el 94,68%.

Desde el inicio de la campaña de vacunación llegaron 872.700 dosis de Sputnik V, 800.100 de AstraZeneca y 675.800 de Sinopharm, que permitieron inmunizar con una o dos dosis a 1.817.581 personas de un total de 2.115.658 inscriptos en el registro provincial. (Télam)