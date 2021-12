Un estudio realizado por investigadores del Conicet y un grupo del alumnos del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) determina el comportamiento de los peatones ante una situación vial extrema comparandolo con la "dinámica de las masas" durante las tradicionales corridas de toros que se realizan en San Fermín.

El análisis, publicado en la prestigiosa revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”, fue realizado por el investigador del Conicet Daniel Parisi, quien se desempeña en el Departamento de Investigación y Doctorado del ITBA, junto con alumnos de esa institución.

Además, participaron los investigadores de la Universidad de Navarra Ángel Garcimartín e Iker Zuriguel, y Luis Pugnaloni investigador del Conicet en la Universidad Nacional de la Pampa,

El estudio, que contó con reseñas en las revistas Science, Nature y The Economist confirman que la presencia de los toros llevaba a que la velocidad de los corredores aumentaba cuanto mas grande era la cantidad de personas

En contraste los sistemas peatonales estudiados hasta ahora la velocidad de los peatones disminuye con la cantidad de personas

Para llegar a esta conclusión los autores grabaron imágenes de los toros y corredores en dos lugares a lo largo de la ruta durante dos carreras luego extrajeron las trayectorias de toros y corredores individuales del video y analizaron las relaciones entre la densidad y la velocidad de los corredores.

El ITBA destacó que Parisi se dedica a este campo de estudio desde hace varias décadas con el fin de evitar tragedias y que realizó investigaciones de atascos en distintos sistemas de partículas autopropulsadas, como robots, animales y peatones.

(Télam)