Varios usuarios reportaron hoy fallas en la red social X y hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado al respecto para explicar qué fue lo que sucedió. Si bien los problemas en el funcionamiento de la aplicación comenzaron a ser experimentados por los cibernautas, el sitio especializado Downdetector se encargó de confirmar la noticia, más allá que el lunes por la noche se normalizó la situación. Allí, los usuarios informaron qué fallas sufrieron, entre las que se destacan las de la conexión con el servidor, la carga del sistema, el feed sin actualización o propias de la app. La compañía del multimillonario Elon Musk no emitió ningún comunicado oficial y, en su portal, X.com indicó que no tenían problemas técnicos

Mientras tanto, las búsquedas en Google "Twitter se cayó" y "Twitter está caído" aumentaron considerablemente en las últimas horas, a la par de las quejas de los usuarios. FGB/GAM NA