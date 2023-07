(Por Ornella Rapallini) Personas con discapacidad intelectual participaron esta semana de talleres y simulacros del acto electoral, que continuarán realizándose este mes en el marco de la Campaña nacional por el derecho al voto, impulsada con el objetivo de "restituir derechos históricamente obstruidos" a 12 mil usuarios internados en instituciones de salud mental del país, informaron a Télam desde la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos.

"La campaña apunta a lograr la accesibilidad al voto de las personas que se encuentran en instituciones de salud mental públicas y privadas del país, que históricamente tuvieron serios obstáculos para ejercer sus derechos, entre ellos, los derechos civiles a elegir y ser elegidos, en el marco de la Ley de Salud Mental N° 26.657 y de las últimas recomendaciones del Comité de discapacidad de Naciones Unidas sobre los derechos políticos de las personas con discapacidad", dijo a Télam el director nacional del organismo, Leonardo Gorbacz.

Entre los principales obstáculos que se encontraban para votar, el funcionario, que también es coautor de la ley, mencionó la exclusión del padrón a través de procesos judiciales de incapacidad, el no acompañamiento de las personas internadas que muchas veces no pueden ir por sí mismas hasta el lugar de votación, la falta de información para las personas que, por estar en esa situación de encierro, no acceden a conocer qué se va a votar o quiénes son los candidatos y, en algunos casos nunca votaron y no saben cómo es el proceso electoral.

Estas obstrucciones se dan "en la medida en que todavía existe un prejuicio de que las personas con padecimientos mentales no tienen capacidad de dirigir su propia vida", advirtió.

"Votar es un derecho y una obligación de todas las personas, también de las que se encuentran en establecimientos de salud mental", resalta el afiche distribuido a responsables de salud mental de todas las provincias que compone la campaña promovida por la mesa interministerial que integran el órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Ministerio Público de la Defensa, el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), la Dirección Nacional Electoral, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud.

El primer taller presencial con simulacro de voto de este año fue realizado el miércoles pasado en la Escuela primaria N° 11 "General José María Paz" de la ciudad bonaerense de Luján, dirigido a usuarios/as con discapacidad intelectual del Hospital Dr. Domingo Cabred, ubicado en Open Door, y de la ex Colonia Montes de Oca, ubicada en Torres, que fue renombrada por el presidente Alberto Fernández "Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo", al inaugurar el primer barrio inclusivo para personas externadas.

"¿Yo puedo votar? ¿dónde votamos? ¿y si no quiero votar?", fueron algunas de las preguntas que surgieron de las y los 18 participantes del taller, que son residentes de dispositivos territoriales (casas de medio camino) del hospital, ubicados en Luján y Torres, donde son acompañados por un equipo interdisciplinario de psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, médicos y operadores, que les brindan apoyo; muchos/as de ellos/as además de estudiar el nivel primario, trabajan en talleres protegidos.

En una de las aulas de la escuela, con una urna similar a la de los comicios y boletas ficticias, en las que aparecían candidatos como Frida Kahlo, Albert Einstein, Martin Luther King y Marilyn Monroe, las capacitadoras Catalina Climiño, de la Dirección Nacional de Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y Gisela Toledo, de la Dirección Nacional Electoral explicaron al grupo que el voto es un derecho que tienen, y es libre y secreto; también con qué se van a encontrar cuando lleguen a la escuela, cómo es el cuarto 'oscuro', los cargos que votarán, el horario de votación, y qué van hacer o pedir las autoridades de mesa.

A su vez, hicieron hincapié en las "medidas de apoyo" disponibles tales como la "prioridad de voto" (pedirle a la autoridad de mesa no hacer la fila), "el voto asistido" (eligiendo a una persona de su confianza), "el Cuarto Oscuro Accesible" (espacio cercano al ingreso del establecimiento), y la "plantilla guía", en caso de que no puedan o sepan firmar el padrón.

Las y los usuarios escucharon con atención y realizaron preguntas -que fueron evacuadas- pero también aportes, ya que muchos/as de ellos/as ya venían trabajando gran parte del contenido con sus docentes.

La mitad del grupo levantó la mano con ganas cuando les preguntaron quiénes votarán por primera vez en las próximas elecciones, y fue ovacionado con aplausos, y la otra mitad, contó que ya votó en elecciones anteriores y compartieron sus conocimientos.

"Este es el primer encuentro que tenemos este año, pero hay comunidades que vienen trabajando desde hace algunos años, como la ex colonia Montes de Oca", destacó a Télam Toledo luego de dictar el taller y oficiar de autoridad de mesa ficcional.

El simulacro de voto fue ordenado y las y los participantes siguieron todos los pasos con entusiasmo, al meter el sobre en la urna a cada uno le tomaron "la foto" y recibieron aplausos de sus compañeros y autoridades de la escuela.

"Son muy importantes todos los equipos alrededor de las personas, en este caso el equipo educativo de esta comunidad, que es excelente cómo trabajó y la apropiación que pudieron hacer las personas de todo este trabajo previo", agregó Toledo.

María Jesús Blanco (53), una de las usuarias que asistió junto a sus compañeras Alicia Leiva (55) y Alcira Barboza (49), con quienes convive en la casa Cerezos, dijo a esta agencia que "estuvo muy bien el taller" y que le parece importante votar para que "conduzca el país una persona buena, que diga las cosas que va a hacer y las cumpla, que sea de buen corazón y no un malvado".

Luego del taller, las tres afirmaron a Télam que irán juntas a las escuelas para votar en los comicios del próximo 13 de agosto, en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Me gusta esta propuesta", dijo a su lado Alcira, y compartió que la casa donde viven "es linda" y la cuidan entre todas como "una familia".

"Hace un montón que no votamos, queremos saber cómo es, si podemos cambiar algo o puede ser lo mismo, no sabemos cómo viene la mano ahora, pero vamos a ir a votar", dijo a Télam otro participante del taller, Juan Luna (63), quien asistió junto a sus compañeros de escuela y de equipo de fútbol inclusivo, Orlando Amadeo Gauto (55) y Armando Enrique Herrera (46).

Juan definió que el día de la votación irá acompañado, pero al cuarto oscuro entrará "solo", para "mantener el secreto", aclaró.

Por su parte, Armando contó que de la campaña se enteraron en la escuela primaria a la que asisten, pero él ya fue "cuatro o cinco veces a votar" antes. En su caso, prefiere ir solo con su documento.

La campaña estará presente en la transmisión de este sábado de la radio de los internos y ex internos del Hospital Borda, La Colifata, y ofrecerá otra capacitación el 21 de julio, de forma virtual, para equipos de salud mental.

Los talleres continuarán durante este mes para usuarios y/o equipos de salud mental y el contacto para consultas es: derechoalvotosm@gmail.com. (Télam)