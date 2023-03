Usuarias y usuarios de la Colonia Nacional Montes de Oca compartieron su emoción por el festejo de carnaval que se realizó el viernes pasado en la institución y se refirieron a las actividades que realizan, entre las que se encuentra "la huerta y los talleres", además de poder asistir a la escuela y los viajes a Mar del Plata.

En diálogo con Télam, y mientras conversaba con uno de los directivos, Edu, de 30 años, quien llegó a la institución cuando era niño, compartió su emoción por el carnaval en la colonia, para el que tenía preparado su traje varios días antes y que vistió en los festejos a pesar del calor.

El joven, que lucía un moderno corte de cabello "rapado a los costados", además contó que realiza actividades de huerta y dibujo, entre lo que destacó "las caricaturas" como su principal entretenimiento.

Por su parte, Hernán (31) remarcó la misma ansiedad por el carnaval, junto con la posibilidad de comenzar en pocos días la escuela primaria, a la que asisten varios de los usuarios.

Durante una recorrida por el predio Hernán contó que también trabaja en la huerta comunitaria, donde "cosecha plantines y verduras", y recibe un sueldo por su trabajo, que realiza de lunes a viernes de 8 a 14.

Al respecto, Silvina Aguilar, directora de la colonia, señaló que "el Estado y la institución les garantiza la cobertura de las necesidades básicas, como comida, vivienda, atención médica, medicación y apoyos, y el dinero que es suyo lo usan para sus compras".

Este dinero proviene de subsidios junto con el trabajo que realizan tanto en la huerta como en la cooperativa de reciclaje, lo que les permite ahorrar y hacer viajes, por ejemplo a Mar del Plata.

"Conocí el mar hace poco, no sabés lo que era, me tiraba en la arena y me quedaba así", expresó Hernán con una sonrisa y un gesto de satisfacción, como si estuvieran descansando en la playa.

Los residentes también cuentan con acompañantes terapéuticos que los acompañan a realizar sus compras, que en ocasiones son comunitarias, como cuando adquieren televisores o si organizan una fiesta o un asado, contó Aguilar.

Mientras tanto, dentro del grupo de mujeres que tomaba mate en la fachada del pabellón número cuatro, se encontraban Mabel, María del Carmen y Pato, quienes señalaron: "mañana tenemos una fiestita", con motivo del carnaval.

"Nos gusta cocinar, hacemos bizcochuelos, pizzas y empanadas", dijo una de ellas.

Por otro lado, entre los usuarios que asisten a la escuela primaria de Torres se encuentra María del Carmen, quien interrumpió la escucha de la radio para destacar que ya está en quinto grado y "le va muy bien estudiando".

La mujer contó que lo que más le gustan son los viajes en familia a la costa, algo que, dijo, quisiera "repetir". (Télam)