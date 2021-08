Hay varias versiones acerca del cuidado que se debe tener en el uso y la carga de la batería de los teléfonos móviles, para aprovechar al máximo su rendimiento. Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha podido dar respuesta a ello y brindar una serie de consejos para mejorar la vida útil de la batería.

Hoy en día, cada vez es más fácil que el teléfono celular nos ayude a resolver varias cuestiones de la cotidianeidad. Tanto por el trabajo, las redes sociales, o las app de mensajería, y de delivery, entre otras, se ha logrado colaborar en la organización de las personas. En ese sentido, el rendimiento del equipo móvil se ha convertido en una cuestión central, y entre ellos se destaca la duración de la batería.

MIRÁ TAMBIÉN Mendoza levantó alerta sanitaria y se puede circular las 24 horas en la provincia

En los últimos años, los teléfonos celulares han evolucionado a grandes escalas, por lo que es casi imposible compararlos a los primeros, en materia de rendimiento. En ese sentido, hay varias realidades que pasaron a ser mitos, aunque también existen consejos acerca de cómo mejorar la vida útil del dispositivo.

Los teléfonos móviles han evolucionado dando respuestas a varias demandas, que hoy ya son mito, como el rendimiento de las baterías.

Uno de las consultas más asiduas es sobre si cargar el teléfono y utilizarlo al mismo tiempo daña la batería. La respuesta a este gran dilema es no: con los avances que hubo, lo que antes era real ahora ya no; pero lo que sí recomiendan los fabricantes es que, al menos en los primeros diez minutos de carga, no se utilice el móvil.

MIRÁ TAMBIÉN Registran 3.071 casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires en las últimas 24 horas

Otros de los mitos que rondaban era el de cargar el celular de noche. Si bien antes se pensaba que la carga continuaba, aún llegando al 100%, lo cierto es que con los nuevos dispositivos esto ya no ocurre, debido a que, en la mayoría de los casos, el teléfono inteligente detecta que se completó, y se "desconecta", sólo volviendo a activarse en el caso de que baje el porcentaje de carga.

Lo que sí recomiendan los especialistas es que, cuando se carga el teléfono por un tiempo tan prolongado, se quite la funda para evitar daños innecesarios que puedan producirse.

Finalmente, cabe recordar que hay una serie de puntos a tener en cuenta, que ayudarán en el correcto funcionamiento de la batería: Mantenerla siempre entre el 20 y el 80% de carga, usar siempre el cargador original, realizar una vez al mes, por lo menos, una carga que vaya del 0% al cien (para recalibrar la batería de litio y extender su vida útil) y evitar exponer el teléfono a altas temperaturas