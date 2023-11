Las comunidades educativas de las 57 universidades nacionales de todo el país manifestaron hoy su rechazo al arancelamiento universitario que propone el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, a tres días del balotaje presidencial, y se pronunciaron en defensa "de la educación pública de calidad, federal y no arancelada".

Con distintas actividades en simultáneo como asambleas, sesiones de Consejos Superiores, cartelazos, charlas abiertas, festivales culturales y abrazos a los edificios, estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y la comunidad educativa en general, se unieron en defensa de la universidad pública y gratuita.

"Una convocatoria como la de hoy hace falta en un sistema que tiene más de 400 años, porque la Argentina está discutiendo si pasado mañana hay aranceles o si seguimos con una universidad gratuita, sin aranceles, cogobernada y para todos y todas", expresó hoy el ministro de Educación, Jaime Perczyk, durante el acto en la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur), en la localidad de Villa Tesei.

"Lo que nos quieren plantear como novedad en la Argentina ya pasó y fue trágico. Argentina ya tuvo aranceles hasta 1949. Antes de sacarlos, teníamos 38 mil estudiantes universitarios y, sin aranceles, pasó a tener 140 mil", explicó.

"Es muy importante defender el sistema universitario, que en los últimos 40 años multiplicó por siete su cantidad de alumnos y hoy tiene 2,5 millones de estudiantes de los cuales el 80% va a la universidad pública", completó el funcionario.

"En esta elección estamos decidiendo entre una universidad que sea un negocio o una universidad que sea mejor, con más lugar para todos los chicos y chicas", concluyó.

Por su parte, el rector de Unahur, Walter Wallach, dijo a Télam que "la universidad como canal de movilidad social ascendente, de inclusión y desarrollo para el país está basada en la gratuidad como uno de sus pilares" y "que uno de los dos candidatos esté proponiendo el arancelamiento es una preocupación muy grande para el sistema universitario".

También remarcó que, en la actualidad, "el 5% de la población -de Argentina- accede a la universidad, y es un nivel que supera el de todos los países de latinoamérica".

En ese sentido, Wallach puntualizó que "en Chile -modelo educativo que Milei toma de referencia- hay estudiantes o profesionales endeudados con créditos bancarios para toda la vida por haber pagado su educación universitaria".

En la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna "la Universidad pública es presente y futuro, defenderla es una prioridad", realizaron un festival cultural en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, organizado por el movimiento estudiantil universitario, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) en conjunto con los demás gremios Docentes y No docentes.

El Secretario de Organización de CONADU, Federico Montero, dijo a Télam que a la Facultad de Derecho "asistieron más de cinco mil personas".

La rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA), Cristina Caamaño, encabezó -también- un acto en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad y destacó que las casas de altos estudios estatales "transforman la vida de las personas, las de sus familias y las de las comunidades".

Con vouchers, "la UBA tendría que cerrar sus puertas", afirmó -por su parte- el Consejo Superior de la universidad, al expresarse públicamente "contra el arancelamiento de la educación pública y la utilización del sistema de vouchers" propuesto por el candidato libertario.

Y advirtió que "desde la reforma de 1918, las banderas de la educación pública, gratuita y de calidad son un verdadero ejemplo en el mundo".

En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), también realizaron un abrazo simbólico frente a la sede del Rectorado en la capital de Corrientes.

Con una gran pancarta con la leyenda "Ni negocio, ni privilegio, la educación es un derecho", la convocatoria reunió a representantes de agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes y no docentes de la comunidad universitaria.

Los jóvenes sostenían, además, carteles que decían "Milei No, Argentina Sí" y otros con la cara de Diego Armando Maradona y la leyenda "Si yo fuera Maradona, votaría como él. Massa Presidente".

En Corrientes la comunidad educativa levantó las consignas "ni vouchers, ni arancel: pública, gratuita y de calidad siempre"; y "la educación, la salud y la ciencia no se negocian".

En paralelo, también se realizaron abrazos simbólicos a las sedes de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); la Universidad Nacional de Río Negro en General Roca y a la sede de Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Frente a las escalinatas del rectorado de la UNLP, los convocados se tomaron una foto colectiva, entre otras iniciativas.

"Es una foto en defensa de la universidad con una clara proyección política de que necesitamos un país gobernado por una presidente que encarne los intereses de los trabajadores y estudiantes; un presidente que va a aumentar el presupuesto educativo, que no plantea ni voucher ni privatización de la universidad pública", señaló a Télam Gerardo Pérez, de la comisión directiva de la Asociación de Docentes de esa casa de altos estudios.

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, advirtió hoy -en Neuquén- que "este no es un momento político más" porque "se está jugando la posibilidad de que continúen las políticas de acceso masivo al conocimiento", al encabezar la sesión simultánea de los consejos superiores de universidades en respaldo a la educación pública y la aprobación del documento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con la consigna "es con más becas y no con vouchers. Es con más universidades públicas y no con aranceles".

Distintas facultades de Entre Ríos también defendieron el sistema de educación público y gratuito de cara al próximo balotaje.

Se trata de "dos ideas muy distintas sobre la educación argentina, y tenemos la obligación moral y cívica de defender el sistema educativo gratuito, y defender los valores consensuados en estos 40 años de democracia", remarcó el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella, al encabezar la reunión virtual a la que tuvo acceso Télam.

En tanto, la decana de la Facultad de Trabajo Social de Paraná, Sandra Arito, recordó que Argentina tiene "cinco premios nobeles universitarios e hijos de obreros estudiando en la universidad gratuita", y convocó a "defender la condición humana de las personas, porque no todo se compra y vende".

Estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) realizaron un cartelazo, pidieron proteger la educación pública y gratuita y llamaron a votar este domingo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"Este domingo tenemos que defender con nuestro voto la educación y la salud pública además de todos los derechos conquistados a lo largo de la historia de nuestro país y para ello llamamos a votar a Massa", dijo a Télam Cristian Gutiérrez, estudiante de Historia.

"Ni voucher, ni aranceles. Educación pública siempre"; "Ni negocio, ni privilegio"; "La educación es un derecho" fueron las consignas que se replicaron al avanzar por las calles a favor de la educación libre de aranceles.

En distintas universidades de la Provincia de Buenos Aires también realizaron actividades, como en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) donde se manifestaron bajo el lema "Con amor, con orgullo, defendemos el futuro"; la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) que convocaron a la comunidad en defensa de la universidad pública y gratuita y se manifestaron en estado de alerta ante "la posibilidad de un retroceso en términos de derecho a la educación".

Lucía Meza, presidenta de la Federación Estudiantil de la UNAJ (FEUNAJ) dijo que "la mayoría de los 33 mil estudiantes que hoy recorren nuestras aulas y pasillos no podrían seguir estudiando sin esta universidad en las condiciones en las que está: gratuita, de calidad, que siempre tiene los brazos abiertos para recibir a más y más estudiantes que transforman sus vidas y la realidad de sus familias, de sus barrios y, en definitiva, de nuestro país".

"Los pobres llegamos a la educación superior, nos graduamos, salimos a las calles, transformamos el territorio y la comunidad. Este domingo se pone en juego el modelo de país que queremos y qué universidad necesitamos para los próximos años", concluyó Meza.

Asimismo, la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) realizó un abrazo a la institución bajo la consigna "No al arancel universitario", entre los que estuvo Héctor Kohen, un docente jubilado de la UBA y Unsam que dijo en un video difundido por la institución que se hizo presente para "defender el espacio que me formó, porque tengo memoria personal de lo que fue la dictadura militar. Formo parte de los 'desaparecidos aparecidos' y entiendo perfectamente que lo que está en juego aquí es mucho más que una elección o un cambio de gobierno", concluyó. (Télam)