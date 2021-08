La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, el 14 de junio último en la capital provincial, y ofreció sus recursos humanos, científicos y tecnológicos para colaborar en la aparición con vida de la niña.

El Consejo Superior de la UNSL manifiesto su preocupación por la desaparición de la pequeña de cinco años; y exigió al Gobierno de la provincia de San Luis su aparición "entendiendo que esto último es de responsabilidad del Estado".

En un comunicado que se dio a conocer hoy, la institución señaló que "han pasado más de 45 días desde que la niña fue separada de su familia y las búsquedas realizadas no han arrojado resultados" y agregó que "es sabido que las niñas no desaparecen, que son desaparecidas ya sea por organizaciones delictivas dedicadas a comerciar con el cuerpo de las infancias o bien por personas que no tienen escrúpulos en ejercer este tipo de acciones, con el objetivo de tomar venganza contra alguien cercano a su entorno".

"Si bien se desconoce qué pudo haber ocurrido con Guadalupe, entendemos que el Estado es el responsable de garantizar el cuidado y la vida de todas las personas, particularmente de las niñeces", remarcaron y pusieron a disposición de los investigadores de la Provincia todos los recursos humanos, científicos y tecnológicos disponibles para contribuir a la búsqueda y aparición con vida de Guadalupe.

Este miércoles, la policía rastrillará la zona del dique San Pedro en la localidad de La Toma, distante a 190 kilómetros de la capital provincial.

El jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón, sostuvo que participarán los efectivos de la Unidad Regional N° 6. A esto, se sumará la búsqueda de rastros en la "zona cero", comprendida en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

"Ayer una división de Bomberos junto a San Luis Agua y la Delegación de las Fuerzas Armadas realizaron tareas en el dique San Felipe con un robot submarino. Un grupo mayoritario de la Policía realizó un rastrillaje en el dique La Huertita y efectivos del Departamento Canes realizaron tres requisas de viviendas en la zona sur de la ciudad. Se sumaron dos declaraciones, una nueva y otra es una ampliación, que totalizan las 32 del expediente", detalló Chacón sobre la jornada del martes. (Télam)