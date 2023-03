La necesidad de universalizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) con foco en aquellos de sectores más vulnerables y de brindar acompañamiento a las y los adultos responsables de garantizar esos derechos fueron los ejes que destacaron autoridades en la materia de Argentina y Brasil durante un debate especial que se desarrolló hoy en la exEsma en el marco del III Foro Mundial de DDHH.

"Que estemos hoy hablando de niños, niñas y adolescentes en un Foro Internacional de Derechos Humanos es un paso muy importante porque es considerarlos ciudadanos y ciudadanas plenas, con los mismos derechos que tenemos los y las adultas", destacó la defensora de NNyA de Argentina, Marisa Graham.

"La diferencia es que ellos dependen de otros para que sus derechos sean garantizados. El mundo adulto debe proteger a quienes son más vulnerables, que en cualquier país del mundo son los niños y las niñas", continuó Graham durante el debate desarrollado en el auditorio de la Casa por la Identidad en el predio de la exEsma.

De la jornada participaron también el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, el titular de la Defensoría Pública Federal de Brasil, Ronaldo Almeida Neto y el especialista en acceso a la justicia de Unicef, Alejandro Morlachetti, y el debate fue coordinado por el defensor de los Derechos de NNyA de La Pampa, Juan Pablo Meaca.

MIRÁ TAMBIÉN Verifican el avance de obra en la futura la Casa de Día para Jóvenes en San Vicente, del Sedronar

Durante su exposición, Graham enfatizó en que el principal problema hoy en términos de derechos humanos "es el de la igualdad", que "sólo se resuelve con mayor y mejor presupuesto del Estado, sin eso no vamos a lograr ninguno de los objetivos que tenemos".

En ese sentido, destacó la necesidad de visibilizar "a los y las niñas, a los de pueblos originarios, a migrantes, a niños con discapacidad" y a todos aquellos que son "aún más vulnerables".

En esa línea, el ministro de Educación resaltó la necesidad de que los derechos humanos de NNyA sean "pensados de manera universal, para todos".

"Hay una discusión que vemos, que es realmente brutal, acerca de la idea de que 'por qué todos tienen que tener derechos'", reflexionó Perczyk.

MIRÁ TAMBIÉN Preocupa el aumento de casos de dengue en el interior catamarqueño

Y continuó: "Los derechos son para todos o son otra cosa, no son derechos. No hay derechos que sean para unos y para otros no".

"Pero además, no hay derechos si no hay financiamiento. A los derechos garantizados, protegidos, encarnados en sujetos reales no hay manera de asegurarlos si no es con financiamiento suficiente y continuo", aseguró frente a las decenas de personas que seguían el debate en el auditorio.

Las autoridades nacionales presentes destacaron y recorrieron la trayectoria de programas que "buscan igualar las condiciones" en el ámbito educativo, como Conectar Igualdad, Libros para Aprender, Una Hora Más, como así también la creación de nuevos jardines de nivel inicial y las becas para fomentar y garantizar que los y las jóvenes finalicen el secundario.

En ese sentido, coincidieron en la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones dignas a las personas adultas que son responsables, a su vez, de cuidar y hacer cumplir los derechos de los NNyA.

"A sus derechos los protegen y dependen de la familia, de los docentes que trabajan para esto, del sistema médico, de las fuerzas de seguridad, los clubes de barrio, las bibliotecas populares", señaló Graham.

Y continuó: "Garantizar los ingresos a los adultos que crían y que educan es la garantía de los derechos de los NNyA".

"En Argentina, de toda la lista de derechos vulnerados de NNyA que podemos hablar, el peor que tenemos son los niños cuyas familias no alcanzan a cubrir la canasta básica total. Tenemos un 50% niños bajo la línea de pobreza y 13% bajo la línea de indigencia, que significa que no alcanzan a comer", apuntó la defensora.

En ese sentido, destacó el "debate por las condicionalidades" de las políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que nunca pueden convertirse "en penalidades".

"Estamos de acuerdo que las familias deben cumplir con la escolaridad y los controles de salud, no sólo las que reciben la AUH, todas. Pero no cumplir esto no puede privar (a los chicos) de este derecho", dijo Graham durante el debate.

Y continuó: "En muchas familias, la AUH hace la diferencia. Y la diferencia es en comer o no comer, no es cualquier diferencia".

A su turno, el defensor público de Brasil destacó particularmente "la situación relacionada con la infancia migrante y refugiada" en el país vecino, a partir de analizar la "Misión Pacaraima".

Pacaraima es una localidad fronteriza de Brasil con Venezuela donde la Defensoría brasilera brindó, desde 2018, asistencia a alrededor de 14.000 NNyA que ingresaban desde el país vecino.

Durante los relevamientos, la Defensoría de Brasil identificó que los niños y niñas ingresaban al país "indocumentados, separados de sus padres (pero en compañía de otro familiar) o directamente solos".

En ese sentido, resaltó los desafíos que presenta la situación de NNyA migrantes y refugiados en cuanto al "peligro de que detrás haya una red de trata o explotación laboral o sexual de niños" y cómo los Estados deben articular y accionar para la protección de estos grupos etarios "más vulnerables". (Télam)