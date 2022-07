El poderoso mundo de Olimpia, un documental que filma la productora independiente Chumbera Producciones vale más para la activista Olimpia Melo que la serie más popular de Netflix, y una ilustración que la incluye en un libro para niñas, mucho más que su aparición en un número de la revista Time, como una de las personalidades más influyentes del mundo.

T: Una serie reciente de Netflix, "Intimidad" ficcionaliza este tema de la viralización de contenido íntimo. ¿la viste?

OM: El capitalismo siempre toma nuestras historias reales para joder. Si a Netflix le importase la causa, podría haberlo hecho de manera más simbólica. Como la gente de Chumbera Producciones que está haciendo un documental sobre nuestra lucha. Nosotros lo hicimos sin dinero, sin capitalismo. Somos historias reales. Me alegra, de todos modos, porque crea conciencia de modo masivo. Pero no deja de ser eurocentrista, colonizador de una causa que tiene nombres y apellidos en América Latina y que tiene un color de piel como el de nosotras, latino.

T: ¿Te ves en un futuro como legisladora, impulsando otras reformas a favor de las mujeres?

OM: Solo aspiro a que nosotras, o las generaciones que vienen, podamos estar seguras también en Internet y si para eso es necesario que las mujeres hagamos el algoritmo, pues hagamos el algoritmo nosotras.

Voy a ser soberbia y me disculpo por eso, pero nosotras no necesitamos ser diputadas para ser legisladoras. Tenemos nuestro propio movimiento político, el feminista. Tenemos nuestra causa, nuestra propia bandera y una fuerza que ningún partido tiene: la fuerza de ser amigas.

T: En 2021 la revista Time te eligió como una de las personas más influyente del mundo. ¿qué significa para vos esa distinción?

OM:-Me tomó por sorpresa. Estaba en Tlatelolco paseando con mis perritas cuando me avisaron. No entendí mucho lo que significaba. Hoy veo que para ciertas clases sociales es importante. Para quienes manejan el mundo. Me permitió hablar con Bill Gates, con Tamara Burque que inició el #MeToo. Conocer a mujeres afrodescendientes que luchan en todo el mundo y a referentes que hoy están impulsando la ley Olimpia en Perú y en Colombia.

T: Recientemente se presentó en tu país un libro para niñas que rescata los perfiles de mujeres mexicanas inspiradoras. ¿es otra distinción que amplifica el mensaje?

OM: Sí. Se trata del libro de dos argentinas que viven en México y buscan visibilizar historias de diferentes mujeres mexicanas. (Historia de mujeres mexicanas chidas para chicas chidisimas, de Inés Huni y Luciana Biondo). En la segunda edición salgo yo con una imagen preciosa que me hicieron sus ilustradoras. Eso me hace sentir mucho más especial que lo de Time ya que cuando las niñas abran un libro de cuentos van a leer que no es Pancho Villa el héroe de México, ni es Cristóbal Colón el de las Américas.

Que somos mujeres de diferentes espacios, de diferentes regiones que luchamos y que son ellas también a su vez, las heroínas que luchan en un mundo donde a las mujeres se nos ha callado, en un mundo donde a las niñas les cortan el clítoris para que no sientan placer. En un mundo en donde las mujeres somos completamente oprimidas. Me da esperanzas de que esa imagen pueda fomentar que esas niñas quieran luchar.

