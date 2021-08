La firma mendocina Agrojusto fue distinguida por su contribución a una alimentación saludable junto a otras 50 pequeñas y medianas empresas en el concurso "Best Small Business: Good Food for All" que se celebró en conjunto con la Precumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (ONU).

Seleccionados entre casi 2.000 aplicaciones de 135 países, los 50 ganadores muestran soluciones inspiradoras, diversas e impactantes para mejorar el acceso a alimentos saludables y sostenibles, indicaron desde la organización.

María Fernanda Bonesso, cofundadora y directora general de Agrojusto, comentó que “cada ganador fue seleccionado por la forma en que su negocio contribuye a una alimentación más saludable, sostenible y equitativa para las comunidades a las que sirven, la fuerza de su visión del futuro, y qué tan bien comunican el impacto actual y futuro de sus negocios"

Y añadió: "Es un orgullo que una pequeña empresa joven argentina represente estos valores”.

MIRÁ TAMBIÉN Otras 51 personas murieron y 6.083 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas

“Creemos que la economía social es el camino para cambiar la manera en la que consumimos. Hemos desarrollado tecnología, creando un puente entre las y los productores con los consumidores. Siempre nos paramos sobre la idea de construir un mercado más justo y más eficiente”, indicó la emprendedora en una nota publicada en la pagina web del Gobierno de Mendoza.

Actualmente, la pyme cuenta con el aporte de doce profesionales e inicialmente fueron cuatro las personas que impulsaron la iniciativa, mientras que hoy el portal web cuenta con la participación activa de más de cien productores que están vinculados con más de doscientas tiendas de todo el país, se informó.

Por su parte, Silvina Morales de la Incubadora del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) destacó el trabajo realizado por la empresa mendocina e indicó que “Fernanda es la hija de productores que vienen trabajando desde hace muchos años con IDR".

"Ella ha vivido muy de cerca la problemática que muchos productores tienen con el tema comercial, sobre todo, y la poca valoración a la producción primaria que tanto esfuerzo lleva. Llegó a la Incubadora en el 2018 con su compañero de equipo, Matías Lambrese, otro gran emprendedor del rubro tecnológico y agropecuario”, explicó.

MIRÁ TAMBIÉN Otras 51 personas murieron y 6.083 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas

Antes de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en septiembre de 2021 en Nueva York, Estados Unidos, el Gobierno de Italia organizó la Precumbre en Roma del 26 al 28 de julio de 2021 y “fue durante este encuentro donde nos enteramos de que habíamos sido seleccionados”, celebró Bonesso.

Los ganadores proceden de un total de 42 países de Europa y Asia Central (10); África y Oriente Medio (13); Asia oriental y el Pacífico (10); Asia meridional (8); y América del Norte y América Latina (9).

(Télam)