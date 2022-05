Una pareja de Gloucestershire, suroeste de Inglaterra, ganó 184 millones de libras esterlinas (228,74 millones de dólares), el premio mayor más grande de la historia de la lotería europea Euromillones.

Se trata de Joe Thwaite, de 49 años, ingeniero de ventas de comunicaciones, y su esposa Jess, de 44, gerente comercial de un salón de peluquería.

La pareja, que tiene dos hijos, compró el boleto ganador el 10 de mayo por la tarde, pocas horas antes del sorteo, y habían permanecido en el anonimato hasta esta mañana que decidieron revelar sus identidades en un hotel en Cheltenham, una ciudad balneario situada en el condado británico de Gloucestershire.

El récord anterior lo había tenido un ganador anónimo que obtuvo 170 millones de libras esterlinas (211 millones de dólares) en octubre de 2019.

Thwaite contó que descubrió que había ganado la lotería cuando se levantó para pasear a los perros a las 5 de la mañana del martes pasado.

Dijo que "no sabía qué hacer" cuando vio cuánto habían ganado.

"No podía volver a dormirme, no quería despertar a Jess, así que me quedé allí por lo que pareció una eternidad", contó.

El esposo relató que, mientras tanto, estuvo un tiempo buscando una propiedad sin límite de presupuesto para comprar y que cuando sonó la alarma de su esposa, le dijo "tengo un secreto, tengo algo que contarte".

La mujer, por su parte, reveló que su reacción inicial fue de incredulidad y decidió continuar con su rutina antes de que confirmaran el resultado con el operador de la Lotería Nacional Camelot.

Después de ser presentado por el conductor de televisión Dermot O'Leary en una deslumbrante ceremonia el jueves, según consignó la cadena BBC, Thwaite confirmó que ya había dejado su trabajo como gerente de ventas de comunicaciones.

Su esposa también está "considerando" qué hacer con su trabajo en el salón de peluquería que dirige con su hermana.

La pareja reconoció que si bien, su situación financiera anterior "no era mala", pero dice que la crisis del costo de vida que afecta al Reino Unido ha estado "afectado sus vidas".

"Al igual que muchas personas y familias en todo el país, los últimos años han sido difíciles. Mi hermana y yo hemos tratado de cuidar el negocio y los 20 empleados, pero los tiempos son difíciles en la peluquería", expresó la mujer.

La familia ya se mudó a un nuevo hogar con sus tres perros, cinco gallinas , dos geckos (una especie de lagartos pequeños) y tres ponis. (Télam)