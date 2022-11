La obra teatral "Pandemia XXL Performance", que pone en escena la lucha contra la pandemia de la Covid-19 y el apoyo de China en la crisis sanitaria, se estrenará el próximo 24 de noviembre en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, ciudad ubicada al sur de Ecuador. Se trata del festival más importante del país sudamericano que este año celebra su séptima edición y acoge la participación de 15 países de tres continentes. El pre-estreno de la obra, cuyo proceso de dramaturgia duró cinco meses, se llevó a cabo este domingo en la ciudad ecuatoriana de Quito, previo a su debut oficial en el Teatro Gran Rex de Loja. La obra se desarrolla en un universo onírico y real a la vez, en época de pandemia, donde familias se entrecruzan con la esperanza de encontrar un futuro inmediato diferente, un espacio que dé lugar a la resiliencia y el reencuentro. El escritor y productor general de la obra, Kléver Caiza, declaró en una entrevista con la agencia de noticias Xinhua que la obra nació de la necesidad de registrar lo que se vivió en Ecuador durante la pandemia, poniendo en escena dramáticas historias que se volvieron cotidianas y la lucha de los médicos por salvar vidas. "La obra es demasiado realista, es tan fuerte, que narra todo lo que se vivió con los familiares, con la gente. No teníamos para hacernos pruebas, no sabíamos si teníamos la Covid-19 o no y cómo contagiaba", expuso. Además, la obra rinde homenaje a la labor de los médicos que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento de su deber y el apoyo de China en la lucha antiepidémica. "Siempre estuvimos apoyados de China, el apoyo era permanente con los kits alimenticios, luego con las pruebas, con las vacunas, entonces, eso nosotros valoramos (...) Ecuador está muy agradecido", señaló Caiza..La palabra del argentino Zambón A su vez, el dramaturgo argentino, Gastón Zambón, director de "Pandemia XXL Performance", afirmó a Xinhua que esta es una obra con la que todo el mundo puede identificarse, ya que la pandemia afectó a nivel global con sus diversos matices. "La obra me cautivó muchísimo porque rescata el sentimiento que vivimos todos a nivel mundial acerca de la pandemia y las diferentes miradas y realidades de cada uno, fue un conflicto que realmente nos atravesó a todos", comentó. En la obra, que combina drama, música y poesía, participan 10 actores, incluido el director, que personifican a una familia de bajos recursos, un habitante de calle, afectados y víctimas de la Covid-19, así como a médicos que se esfuerzan por salvar vidas. "Para mí, el rol de China en pandemia fue fundamental a nivel mundial, sobre todo, en países que no pudieron afrontar la crisis sanitaria. Fue una acción humanitaria muy importante", sostuvo el también artista plástico.Xinhua-NA. NA