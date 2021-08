Una niña de siete años de la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones fue nombrada hoy como “gaviera honoraria” de la Fragata ARA Libertad, luego de realizar un dibujo expresando su deseo de formar parte de la dotación de dicha embarcación.

Se trata de Angelina Carranza, quien recibió un diploma realizado por el comandante de la Fragata, Capitán de Navío Osvaldo Chiñi, quien también le obsequió el tradicional gorro de marinero de la Armada Argentina.

Es que la niña, ante la imposibilidad de concurrir a ver la Fragata en su visita al balneario El Cóndor días atrás, participó de un concurso con un dibujo en el que expresó su deseo de formar parte de la dotación de la embarcación.

Sandra Cabrera, madre de Angelina, contó a Télam que “todo surgió de un concurso de fotografía de una pagina de Facebook que buscaba la foto más linda cuando vino la fragata la primera vez”

“Como no pudimos ir ese día porque hacia mucho frío y además soy paciente de riesgo, Angelina hizo el dibujo y me pidió que lo envíe para que los de la fragata se enteres y se pongan felices”, relató la mujer.

“Ahí me empezó a escribir quien organizó el concurso, feliz porque nunca se imaginó este gesto de una niña tan pequeña que demuestra tanto amor por algo patrio”, indicó Sandra, quien aseguró que su hija "ama a la fragata y a toda la fuerza naval, tiene una amor particular por esto”.

Además, contó que la niña sigue "muy feliz por la visita, y no se quiere sacar el gorro ni para dormir".

"Yo soy una marinera y no me lo puedo sacar, me dice Angelina”, dijo a Télam entre risas su madre, quien agregó que por ser de "un pueblo tan pequeño y lejano, es como un mimo al alma, es como cumplirle un sueño a mi pequeña y ya uno como padre queda realizado”.

La fragata Libertad volverá a El Cóndor este fin de semana, según informaron de la Armada Argentina, como parte del inicio del regreso por el mundo que suele hacer la embarcación en forma anual, en su carácter de escuela formativa para los nuevos navegantes. (Télam)