La familia Montaner se reunió por primera vez en un escenario para dar un espectáculo único del cual disfrutó una multitud en todo el mundo, entre los asistentes presenciales y aquellos que lo vieron por streaming el sábado por la noche. Desde el Anfiteatro Altos de Chavón, en República Dominicana, Ricardo, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo Echeverry hicieron vibrar a familias enteras al ritmo de sus canciones

Asimismo, se agotaron las mil entradas presenciales que se pusieron a la venta para el show presencial, que tuvo a mas de 150 personas trabajando en escena, con un juego de luces excelentes y un sonido impecable. Fue producido y coordinado desde la Argentina y República Dominicana para todo el planeta, de la mano de Fénix Entertainment Group. "Ha sido uno de los momentos más importantes de toda mi vida, como familia y personal", reveló con emoción el patriarca que hace tiempo conquistó las redes sociales y el ambiente musical con su talento. El espectáculos empezó a las 22:30 (hora Argentina), luego de una breve previa a cargo de la argentina Stefanía Roitman, quien en 2022 se casará con Ricky

Con las expectativas al máximo frente a un show sin precedentes, tanto los mil fanáticos que estaban presentes en el anfiteatro, como las 434.000 personas que estuvieron conectadas desde distintos puntos del globo fueron sorprendidos por los cinco artistas, quienes decidieron abrir el concierto con "Amén", el primer y único tema hasta el momento que escribieron juntos y que actuó como disparador para que se animaran a cantar en vivo en familia. Conmovido, Ricardo le dedicó el concierto al maestro Johnny Ventura, un artista dominicano considerado "el padre del merengue" que falleció el pasado 28 de julio y dio inicio a las presentaciones en solitario

"Si estás conmigo", "El poder de tu amor" y "Me va a extrañar" -en el que contó con la participación de Evaluna- fueron las canciones con las que deslumbró a sus fanáticos y les dejó el escenario a sus hijos y su yerno. Por su parte, Evaluna interpretó "Uno más uno", "Aunque no sea contigo", "If The WorldW Was Ending" -junto a sus hermanos- e hizo un dúo con Camilo con "Machu Picchu", uno de los hits más importantes de la pareja

El artista colombiano, fiel a su hábito de salir al escenario descalzo, presentó una versión unplugged de "Por primera vez", "Tu", "Favorito" y "Vida de rico"

Y recordó la explosión de su carrera con "Rolex", un tema que hizo junto a sus cuñados, con quienes también cantó "La Boca". Ricardo también se sumó al segmento de Camilo con "Bebé" al ritmo de la bachata. Los hermanos Mau y Ricky le aportaron frescura y mucho reggaetón a la noche, de la mano de "3 de la mañana", "Mi mala", "Perdóname" -junto a Ricardo-, "Ya no tiene novio", "Papás", tema en el que Mau mostró su destreza en la batería y Ricky tocó la guitarra eléctrica, y acompañados por Camilo y Evaluna cerraron su presentación con "Desconocidos". Y así como estuvo a cargo de los primeros temas, Ricardo regresó a escena para los temas finales, con los que repasó gran parte de su carrera acompañado por sus hijos y yerno

Con "Tan enamorados", "Te adoraré", "Bésame", "Será" y "La gloria de Dios", el destacado cantautor nacido en Valentín Alsina emocionó al público e hizo hincapié en la importancia que tiene para él dejar un mensaje de amor, sobre todo el situación que atraviesa el público. Por último, todos juntos entonaron "La cima del cielo" y se despidieron del público, momento en el que Ricardo aprovechó para manifestarse a favor del pueblo cubano y pedir la "libertad" de Cuba y Venezuela, dos países con los que está muy involucrado. La música, la conexión, la complicidad, la emoción y el amor de familia predominaron todo el tiempo sobre el escenario, dejando un recuerdo imborrable en la vida y la carrera de los cinco artistas como de sus fanáticos. "¡¡GRACIAS!! Una noche histórica para todos nosotros, como artistas pero más como familia. No vamos a olvidar esta noche nunca. Nada como LA FAMILIA", sintetizó el dúo Mau y Ricky en las redes sociales. Todos los fanáticos que no pudieron ver el show en vivo o que quieran disfrutarlo en el nuevo formato On Demand, podrán acceder al concierto, que estará disponible durante 48 horas a partir del domingo 1 de agosto a las 13:00. Los accesos podrán adquirirse a través de la web: www.losmontanerlive.com BC/GAM NA