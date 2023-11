Una multitud de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de varias universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires protagonizó esta tarde un masivo festival en las escalinatas de la Facultad de Derecho de Buenos Aires para defender la Universidad Pública, cuestionar las propuestas educativas de Javier Milei y convocar a votar por Sergio Massa en el balotaje presidencial del próximo domingo.

Sobre un escenario montado de espaldas a la avenida Figueroa Alcorta, las presentaciones de DJ Coneja China y Militantes de Clímax invitaron a bailar a la multitud que se concentraba en los escalones mientras trataba de cubrirse del sol con carteles con consignas en defensa de la educación pública y otros con mensajes como "Milei se te ve la casta".

Mientras las columnas de estudiantes y trabajadores de distintas universidades llegaban hasta las escalinatas, por la entrada principal de la facultad de Derecho de la UBA salían flamantes egresados que eran recibidos con harina y cotillón por sus familias, festejo que era acompañado por aplausos y ovaciones de la multitud en cada ocasión.

Pablo Luna tiene 28 años, vive en el barrio porteño de Villa Crespo y mientras trataba de limpiar de sus lentes la espuma que sus emocionados familiares le acababan de lanzar contó a Télam: "hoy me recibí de traductor de francés, soy la segunda generación de universitarios de mi familia porque mi papá de joven se vino desde el interior profundo de Tucumán a estudiar a Buenos Aires; hice la secundaria en un colegio público en el que me enseñaron francés, la educación pública es muy importante porque es emancipadora".

"Uno entiende el verdadero alcance de la educación pública cuando se da cuenta que es un derecho que sostenemos entre todos a través de los impuestos que pagamos desde el más pobre hasta el más rico, animó a todas las personas que todavía no se animaron a estudiar a que lo intenten porque van a encontrar un lugar con personas para apoyarlos y acompañarlos en todo el recorrido", destacó.

"Lo que más me llama la atención de lo que se viene diciendo sobre educación en la campaña presidencial es que cuando proponen arancelar la educación están dejando mucha gente afuera, a muchas familias que quizás no tienen para comer pero hacen el esfuerzo de mandar a sus hijos a estudiar; me parece que cuando se busca imponer ideas como la privatización o los Vouchers lo que se debería dar es un debate del que participemos todos, porque la educación la financiamos entre todos", completó Luna.

Lucas Guidi, presidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), afirmó en diálogo con Télam que "desde las universidades nacionales hace días que venimos haciendo movidas a lo largo y a lo ancho del país y esta tarde les estamos dando un cierre con este festival; después del resultado de las primarias de agosto muchos estudiantes, docentes y trabajadores se vieron muy movilizados e interpelados y se fueron armando numerosas instancias de participación que hoy permiten mostrar a toda la comunidad universitaria en su conjunto más allá de las diferencias partidarias saliendo en defensa de la educación pública".

"La derrota de las primarias motivó a muchos a salir a buscar los votos que faltaban, y después del resultado de las generales de octubre quedó claro que la sociedad no está dispuesta a entregar ni a las universidades ni a los derechos que nos costó tanto conquistar, y es eso lo que nos llena de esperanza para el balotaje del domingo", añadió.

El secretario de Organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Federico Montero, dijo a Télam que "la educación pública es un valor ampliamente compartido por la sociedad argentina porque es el resultado de una lucha histórica del pueblo, los estudiantes y los docentes que lo hemos sostenido en los peores momentos como el neoliberalismo o la dictadura".

"Este festival es el cierre de un conjunto de acciones en toda la Argentina, hoy sesionaron de manera coordinada los consejos superiores de todas las universidades públicas del país y hoy Massa estuvo con estudiantes del Carlos Pellegrini; la educación pública no es sólo un derecho de los estudiantes y los docentes sino que hay que pensarla como un activo estratégico para el desarrollo nacional, si perdemos la universidad pública hipotecamos el futuro de todos", subrayó.

Christopher Loyola, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UBA, sostuvo en diálogo con Télam que "al momento de salir a hablar con cualquier vecino sobre el proceso electoral todos entendemos que la Universidad Pública es un bien común de todos porque aun los que no participan de la vida académica entienden su valor".

"Es emocionante ver mucha movilización espontánea en apoyo a la educación pública, había campañas centralizadas, pero también había muchos grupos de estudiantes que se juntaban para diseñar sus propios volantes o afiches ante el peligro que representan las ideas de Javier Milei", destacó.

Facundo Romero, secretario de Bienestar y Vivienda de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun), dijo a Télam que "hay un solo candidato que habla de ampliar el derecho de los ciudadanos a la universidad pública aumentando el presupuesto de todo el sistema universitario, mientras que del otro lado proponen aranceles en general para todo el sistema educativo".

"Hay un sector muy grande de la sociedad que manda a sus hijos a la escuela pública y que deposita en el sistema educativo sus esperanzas de movilidad social ascendente, creemos que hacen falta más universidades para llegar a territorios a los que hoy todavía no llegan y para que haya profesionales que puedan atender los desafíos de cada territorio", finalizó.

Del festival participaron estudiantes, docentes y trabajadores de distintas facultades de la UBA y de las universidades Arturo Jauretche de Florencio Varela, la de San Martín y las de otros distritos del conurbano bonaerense. (Télam)