Una multitud de familias con niños y curiosos celebró el conocimiento, se divirtió con propuestas educativas y se asombró con los experimentos, durante la primera edición de la "Noche de la Ciencia Argentina" realizada hoy en varios puntos del país.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y tuvo su epicentro en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) del barrio porteño de Palermo, mientras que también hubo propuestas y atracciones en museos, sedes de universidades nacionales e instituciones de ciencia y tecnología de todo el país, que abrieron sus puertas de manera libre y gratuita entre las 19 y las 24 para que el público recorra y conozca "cómo son, qué hacen y quiénes producen la ciencia en nuestro país".

La diversidad de actividades incluyó proyecciones, espectáculos musicales, visitas guiadas, observaciones astronómicas, experiencias de realidad virtual y talleres sobre aplicaciones satelitales, meteorología, astronomía, tecnología minera y biofísica, de la mano de la propia comunidad de especialistas.

En el C3, los visitantes disfrutaron de una programación especial con más de 60 científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA); el Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas (CSC), el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBIOBA), el Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), y el Instituto Nacional del Agua (INA), quienes invitaron a los visitantes a participar de sus laboratorios abiertos.

En la explanada del Ministerio de Ciencia, los niños y sus familias pudieron encontrarse con dinosaurios animatrónicos, la exposición permanente "Lugar a Dudas", y el laboratorio dedicado a los hongos "Mundo Funga"; en tanto que la programación también incluyó el espectáculo "Conciertos Elementales", con la participación del reconocido pianista y compositor Carlos "Negro" Aguirre y la narración del dramaturgo y director de teatro Mauricio Kartún.

Juan Manuel, de 12 años, llegó al C3 desde la localidad bonaerense de Avellaneda junto a su mamá y su hermana menor, y en diálogo con Télam contó: "Yo sé que de grande quiero investigar las ballenas y me gusta todo lo que tenga que ver con la Ciencia; mi mamá lo sabe y cuando hay cosas así trata de traerme. Me encantaron los dinosaurios de la entrada y acá adentro, ya le hice preguntas a los científicos que explican cómo se generan las olas".

Su mamá, Ana, señalo: "A su hermana estas cosas le gustan, pero a él lo vuelven loco, en casa mira más documentales que dibujitos y a nosotros nos gusta acompañarlo en la medida que podemos. Que hagan estas cosas en un horario nocturno está bueno porque nos da tiempo de volver del trabajo".

Johana tiene 9 años y llegó desde el barrio porteño de Villa Crespo con sus tías, y contó a Télam: "No sé si quiero ser científica, pero me gusta mucho ver videos de experimentos en internet y mi tía que me regaló un juego de química para Navidad es la que me trajo".

Daniela, su tía, añadió: "Cuando viene a casa ella está siempre mirando youtubers que hacen experimentos y en la mesa habla mucho de lo que aprende, yo vivo cerca de acá y sigo la programación del C3 porque tiene cosas buenísimas, así que cuando me enteré que estaba esto hablé con mi hermano y me la traje; vinimos por ella, pero la verdad que nos estamos divirtiendo todas".

Martina, de 10 años, llegó con su familia desde el partido bonaerense de Vicente López, contó a Télam que las ratas disecadas le "dieron un poco de impresión", pero evaluó que "todas las cosas que explicaron los chicos son reinteresantes" y que aprendió "mucho sobre la diferencia entre los ratones de campo, las ratas de ciudad y las enfermedades que transmiten".

Javier, su papá, agregó: "Todas las semanas tenemos el hábito de buscar propuestas culturales o actividades gratuitas porque hay un montón y de muy buena calidad, y la verdad que cuando ya es una familia como la nuestra de una pareja de adultos y tres chicos una salida al cine se vuelve carísima. La invitación la encontramos en internet y la verdad que superó nuestras expectativas, de hecho estamos viendo si nos va a dar el horario para acercarnos también a la sede de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para ver los satélites".

El ministro de Ciencia, Daniel Filmus, sostuvo que "la Noche de la Ciencia Argentina es un evento público que se propone celebrar la ciencia y revalorizar los institutos, museos, universidades nacionales y organismos de ciencia y tecnología que la producen y visibilizar a sus protagonistas. Estamos en un momento donde la ciencia es denostada y contar lo que se hace y quiénes la desarrollan es la forma más honesta y representativa de responder a esas expresiones".

"Que los organismos, planetarios, museos que se dedican a la ciencia abran sus puertas al público en simultáneo en distintos puntos del país es maravilloso y esperamos que crezca y se mantenga en el tiempo esta iniciativa participativa", enfatizó.

"En esta oportunidad, visitamos el Centro Cultural de la Ciencia, pero se extiende mi apoyo a todos los espacios que se sumaron a esta propuesta enriquecedora y que seguramente habrá entre los visitantes un futuro o futura científica que tanto precisa el país para crecer y desarrollarse", completó Filmus.

En la Ciudad de Buenos Aires, además del C3, también abrieron sus puertas el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Servicio Meteorológico Nacional y la Conae.

En la provincia de Buenos Aires se sumaron el Laboratorio MAGGIA, el Instituto de Astrofísica y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata; la Escuela de Ciencia y Tecnología y la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional San Martín (UNSAM); Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad Imaginario de la Universidad Nacional General Sarmiento, Universidad Nacional del Oeste y Universidad Nacional de José C. Paz.

En Córdoba, recibieron visitantes el Observatorio Astronómico de Córdoba de la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Aviación Militar del Ministerio de Defensa (Córdoba Centro) y la Conae en el Centro Espacial Teófilo Tabanera.

En La Pampa, el evento se desarrolló en la Universidad Nacional de La Pampa; y en San San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis.

(Télam)