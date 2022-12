El fiscal Diego Luciani aseguró que pasó un mal momento en Mar del Plata cuando una mujer que acompañaba al politólogo Artemio López, habitual encuestador del Gobierno, lo increpó en un restaurante, pero, por el incidente no se radicó ninguna denuncia policial.

De acuerdo con lo que trascendió, el episodio se volvió tenso cuando Luciani reaccionó a una exclamación de la acompañante de López, quien le espetó: "A vos te va a juzgar la historia". Una de las personas que acompañaba a Luciani puso su brazo para para que la mujer no lo agrediera y el fiscal le indicó: "A vos también te vamos a juzgar".

MIRÁ TAMBIÉN En medio de un ola de frío, tres niños mueren al caer en un lago helado en el Reino Unido

El hecho ocurrió el sábado en torno a las 22 en el restaurant Lo de Fran, situado sobre la Avenida de los Trabajadores al 100, de la ciudad de Mar del Plata donde Artemio López y su mujer, Clara, estaban cenando cuando ingresó Luciani, con otras cinco personas, y se sentaron a una mesa cercana.

La mujer de López expresó en voz audible "qué vergüenza", dan ganas de vomitar", dirigiéndose a Luciani, quien tomó su lugar, pidió una entrada junto con sus acompañantes y se dispuso a cenar. Según se supo, el mozo que atendía al fiscal iba a charlar a la mesa de López, se reían y parecía que eran clientes muy habituales y que estaban muy cómodos.

MIRÁ TAMBIÉN La madre de uno de los jóvenes desaparecidos en Florencio Varela cree que fue un secuestro

Cristina Fernández y Lula

En tanto, a Luciani le llamó la atención que la pareja de la mujer empezara a escribir en su celular y a grabar audios (diciendo malas palabras) y, al ver el ambiente enrarecido, no se sintió cómodo, por lo cual, tras comer unas entradas, decidió retirarse. Al pedir la cuenta, el mozo le dijo si no querían quedarse y pedir algo más, pero el fiscal le comentó que no se había sentido cómodo.

Ante la sorpresa del trabajador, le dijo que decidía irse porque la mujer de al lado lo había insultado y que él (por el mozo) había estado riéndose con ella a carcajadas. Cuando Luciani salía del lugar, la señora se levantó de la mesa, fue hacia él para increparlo y decirle: "A vos la historia te va a condenar".

El fiscal decidió seguir su camino, pero la mujer insistió con la citada frase y le respondió que a ella la iba a condenar la historia, tras lo cual, según testigos, algunas personas empezaron a aplaudir a Luciani.

Justicia ciega

En ese momento, la mujer se le abalanzó de manera violenta y una persona que estaba saliendo con el fiscal puso su brazo para que no no lo agredieran y otro comensal le gritó que no se metiera con una mujer, tras lo cual el funcionario judicial salió del lugar junto a sus acompañantes y se fue.

Por su lado, el politólogo kirchnerista le dijo a sus allegados que era la primera vez que concurría al restaurante y que su diálogo con el mozo –quien estaba sorprendido por la situación- sólo se refirió a la comida. POL/KDV NA