Una mujer de 71 años falleció en la madrugada de hoy durante un incendio en su vivienda de la Chacra 105, de la ciudad de Posadas, informaron fuentes policiales al precisar que la casa estaba construida con mampostería y techo de zinc.

La víctima fue identificada por las fuentes como Dora Ramírez, quien tenía problemas de movilidad, y los bomberos debieron romper la puerta de la casa para rescatarla pero en ese instante todo comenzó a derrumbarse.

Tras varios intentos, pudieron ingresar y en el sector de la cocina observaron el cuerpo de la mujer tirado en el piso, calcinado mientras era consumido por el fuego.

El juez de Instrucción Miguel Mattos ordenó el traslado de la víctima hasta la Morgue Judicial y solicitó la autopsia para determinar la causa de la muerte de la mujer, mientras los investigadores policiales estimaron que el fuego se habría originado por un corto circuito.

____

Río Negro: Recibieron aportes los prestadores turísticos damnificados por los incendios en la zona andina

Prestadores turísticos de la región cordillerana afectados por los incendios forestales recibieron aportes no reintegrables gestionados por el Gobierno de Río Negro ante el Ministerio del Interior de Nación por un total de 200 millones de pesos.

La ministra de Turismo y Deporte de la provincia, Martha Vélez, explicó que se trata "de aportes que solicitó la Gobernadora, Arabela Carreras, los primeros días de enero. A partir de allí nos pusimos a evaluar de qué manera ser distribuidos, por lo cual se definió que una parte fuera destinado a los prestadores turísticos que no pudieron trabajar durante la época del incendio".

Según la Gobernación, la ayuda económica nacional se hizo efectiva con 200.000.000 de pesos, de los cuales 50.000.000 fueron destinados a prestadores de alojamientos, rafting, guías de El Manso, Río Villegas, los lagos Steffen y Martín, afectados por la suspensión de actividades ocasionada por las restricciones de circulación e incendios forestales.

____

Corrientes: Un alumno de 12 años llevó un arma obsoleta a una escuela.

Un alumno de 12 años llevó en su mochila un arma "obsoleta y que le faltaban algunas piezas" a una escuela de la localidad correntina de Monte Caseros y, según la rectora del establecimiento, Cristina Bruni, si bien en ese estado "no podía ser utilizada", causó "susto y preocupación".

La rectora del Colegio Técnico Pedro Ferré, detalló que el viernes "un alumno le dijo a la preceptora que un compañero tenía un arma en la mochila, para cazar palomas. Era un arma calibre 22, obsoleta y que le faltaban muchas piezas, no podía ser utilizada".

Ante ello, se realizó la denuncia y se convocó a los padres.

"El padre se mostró muy preocupado por la situación y confirmó que no hay armas en su casa y no sabe de dónde la sacó", añadió Bruni y acotó que también "los padres se llevaron un gran susto, se realizó un apercibimiento oral y se están evaluando las sanciones, tras el informe psicológico".

Respecto del revólver, la rectora especificó que "era una carcaza, no tenía proyectiles, pero tenía los números de identificación" por lo que estimó que el niño "encontró el arma, en un basural o en algún lugar y que en su inocencia, lo llevó" al colegio.

_____

Buenos Aires: Por la llegada del frío brindan consejos para prevenir intoxicaciones de monóxido de carbono

La Municipalidad de La Plata brindó hoy una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono, al aumentar el uso de los sistemas de calefacción producto de las bajas temperaturas.

La Secretaría de Salud de la Comuna informó que para prevenir intoxicaciones se deben ventilar los ambientes cerrados, no se deben utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar y siempre se debe corroborar el buen funcionamiento de calentadores, estufas y caloventores.

Además, es imprescindible examinar con un experto las salidas al exterior de hornos, calefones, estufas y calderas, para asegurar su permeabilidad y funcionalidad.

Los síntomas tras una intoxicación varían y "pueden aparecer náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, desmayos, alteraciones visuales, convulsiones y, en otros casos, estado de coma", alertó el secretario local de Salud, Enrique Rifourcat.

La intoxicación con monóxido de carbono es altamente peligrosa porque no puede ser detectada a través de los sentidos: no tiene olor y no produce irritación de ojos o nariz.

_____

Bahía Blanca: Intendente firmó acuerdo para la realización de obras de infraestructura escolar

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, firmó un convenio tripartito de administración de fondos con el Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, para la realización de obras de infraestructura escolar en ese distrito del sur bonaerense.

Fuentes comunales señalaron que en las mismas se contempla la construcción, ampliación, refuncionalización o refacción de edificios escolares para garantizar el acceso a la educación.

El intendente dijo que "la firma del convenio es una gran noticia para Bahía Blanca y se trata de cinco importantes obras de infraestructura escolar en beneficio de toda la comunidad educativa".

"Es más y mejor educación pero al mismo tiempo es la generación de nuevos puestos de trabajo", agregó el jefe comunal.

_____

Mendoza: Prohíben utilizar plásticos de un solo uso en el Parque San Martín

La secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza prohibió hoy la utilización de plásticos de un solo uso en el parque General San Martín para disminuir la generación de residuos y desechos contaminantes producidos tanto por los visitantes como por los comerciantes.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, explicó que "se implementará en todas las unidades de servicio y clubes, y permitirá que todos los mendocinos y turistas disfrutemos de un paseo más sustentable y un ambiente más limpio".

"Mediante esta resolución buscamos limitar la entrega de productos a través de materiales plásticos de un solo uso, que son de difícil degradación. Así, fomentamos la sustitución de elementos que permitan ser reutilizados, compostables, renovables y reciclables", afirmó el funcionario. (Télam)